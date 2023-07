Az építőanyag-kereskedő vállalkozások többsége az építési termékek egy részénél árcsökkenéseket prognosztizál. A korábban tapasztalt beszerzési nehézségek megszűntek. Az építési termékek iránti jelentős keresletcsökkenés a kereskedelmi vállalkozásoknál a tevékenységük szűkülését eredményezi, ami a jövedelmezőségük csökkenését vetíti előre – írja az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége legfrissebb közleményében.

Az állami beruházások elhalasztása, a piac megtorpanása az építési ágazat értékláncának minden szereplőjét, így az építőanyagkereskedőket is érzékenyen érinti. A veszteségek csökkentése érdekében a legtöbb kereskedő cég egyrészt az energiatakarékosságot tartja szem előtt, másrészt a termékek és a hozzájuk kapcsolódó szolgáltatások bővítésében, a digitalizáció rohamos fejlődésével párhuzamosan a digitális értékesítés támogató rendszerek, valamint az internetes értékesítés fejlesztésében látja a kiutat. Az új Építészeti törvény tervezetében megfogalmazott Nemzeti Építőanyag Kereskedelmi Hálózat („nemzeti tüzép”) bevezetése negatívan befolyásolná majd jövőbeni működésüket. Az építési termékek ellátásbiztonságát képesek megoldani pótlólagos állami hálózat működtetése nélkül. Bizakodnak a kormány kedvező kamatozású, a lakásépítést fellendítő, lakásfelújítási kedvet ösztönző program kereslet kiegyensúlyozó kialakításában. Ezek a kedvező kamatozású, energiahatékonyságot javító felújításra fordítható, hazai építőanyagok beépítését szorgalmazó hitellehetőségek, illetve az infláció csökkenése lehetnek azok a tényezők, melyek nyugvópontra helyezhetik az építőanyag-kereskedelmi piaci viszonyokat a következő szűkülő időszakban.

A gyártók is nehéz helyzetben vannak

„Az építőanyag-gyártók hasonlóan nehéz helyzetben vannak, és sürgős intézkedésekre van szükség a munkahelyek megőrzése és a termelés fenntartása érdekében. Egy új energetikai felújításokat támogató program, melyről már Lantos Csaba energiaügyi miniszter úr is beszélt, nem csak az építőiparban, hanem az egész gazdaságban pozitív változásokat hozhatna. Bizakodóak vagyunk, hogy ez még a nyáron elindulhat” – mondta Tibor Dávid, az ÉVOSZ Hazai Építőanyag-gyártó Tagozatának elnöke.

Számos tényezőtől függ az ára

Az építőanyagok ára számos tényezőtől függ, és azok változhatnak az idő múlásával és a helyszíntől függően. Néhány olyan tényező, amelyek befolyásolhatják az építőanyagok árát. Alapvetően a kínálat és kereslet határozza meg az építőanyagok árait. Ha az építőanyagokra nagyobb kereslet mutatkozik, mint amennyit a piac képes kielégíteni, akkor az árak általában emelkednek. Ellenkező esetben, ha a kínálat meghaladja a keresletet, akkor az árak csökkenni fognak. Fontos, hogy milyenek a nyersanyagok árai. Az építőanyagok gyártásához használt alapanyagok, például cement, acél, fa, homok és kő árának változása közvetlen hatással van az építőanyagok árára. Ha a nyersanyagok ára emelkedik, az hatással lehet az építőanyagok költségére. Az energiaárak is nagy árképző tulajdonsággal bírnak. Az energiaköltségek jelentős hatással vannak az építőanyagok árára, mivel a gyártás során szükség van energiaforrásokra. Ha az energiaárak emelkednek, az a gyártási költségeket növelheti, ami végül az építőanyagok árában is megjelenhet.

Most a szállítás is drága

Nagy Ádám egy kiskereskedelmet üzemeltet, amely nagyrészt építőanyag forgalmazással foglalkozik. „A szállítási költségek brutálisan elszálltak, azonban az építőanyagok ár növekedésé valóban stagnálást mutat” – mondta a boon.hu-nak. Ezt azzal magyarázta, hogy a piacon megtorpanás látszódik és egyre kevesebben fognak bele lakásfelújításba.

„Mivel most magasabb az infláció és a gazdasági helyzet is befolyásolhatja az építőanyagok árát, így jellemzően az árak is magasabbak voltak. Gazdasági recesszió vagy gazdasági fellendülés esetén az árak változhatnak” – mutatott rá. Azt is leszögezte, hogy a beszállítók valószínűleg csökkenteni fognak az árakon az ősszel, mivel a gazdasági helyzet is stabilizálódni látszik.