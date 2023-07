A magyart 599 forintért mérik kilónként, de görög görögdinnyét is lehet még kapni 549 forintért. Az őszi barackot nagyon keresik, nálunk különösen kedvelt a lapos fajta melynek kilónkénti ára 1699 forint – tájékoztat Nagy Irénke (akit mindenki Aninak ismer a piacon). Ez talán lédúsabb a hagyományosnál és kellemes édeskés az íze is – vélekedik.

Jól fogy a hagyományos és világos színű barack is ez utóbbi az idősebb korosztály kedvence - gyors körkérdésünkből kiderül más az illata és az íze is mint a hagyományosnak. A melegnek köszönhetően továbbra is sokan keresik a fürtös paradicsomot, de nagyon népszerű a Pink – más néven málna – paradicsom is melyet 1399 forintért kínálnak kilónként – tudjuk meg Anitól.