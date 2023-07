Mélyszegénységből, a számozott utcákból indult, gyermekfejjel 3 napig hajléktalan is volt, aztán szakmát tanult, leérettségizett, technikumot végzett, most pedig egyetemre készül. A roma származású Galamb Alex pék, gyermekek mentora, ezért létrehozta a Sütni jó! alapítványt, több elismerés, például Példakép és az Év embere díj büszke tulajdonosa. Sikerkovácsok című műsorunkban hangsúlyozza: kitartással bárki példaképpé válhat, és azt is elárulja, ő kit tart annak. Számára a legfontosabb emberi érték a becsületesség és a szavahihetőség. Műsorunkból azt is megtudhatják, tíz éven belül mit szeretne elérni.

Várja Önöket a szerkesztő-műsorvezető, Csákó Attila.