A társaság történetében ott van minden, amit egy cégtulajdonos három évtized alatt átélhet, megtapasztalhat: erőfeszítés, akarás, hit, tudás, vezetői kihívások, üzleti sikerek és kudarcok, eredmények és veszteségek, a soha fel nem adás képessége. Barkóczi István azt mondja, az 1991 óta eltelt három évtized alatt több vállalkozást is felépített, de a szívéhez mindig a Fux állt – és áll – a legközelebb. A kollektíva – a pandémiás évek miatt kicsit halasztva – idén ünnepli alapításának harmincéves jubileumát.

Vállalkozásainak sorában első – és saját bevallása szerint máig a szívéhez legközelebb álló – a szabad- és szigetelt vezetékek gyártásával foglalkozó Fux Zrt. Igaz ugyan, hogy a társaság elmúlt 30 éves, de a világjárvánnyal súlyosbított évek nem kedveztek az ünneplésnek, így most, kicsit megkésve köszönti a kollektíva az alapítás évfordulóját. Gondolt arra három évtizeddel ezelőtt, hogy 2023-ra a FUX lesz majd Európa egyik leginnovatívabb kábelgyára?

Természetesen nem, hiszen annyi minden mással voltunk elfoglalva. A rendszerváltást követően, amikor már lehetőség volt rá, sok kis- és középvállalkozás kezdte meg működését, és indult el a fejlődés útján. A Fux története is ekkor kezdődött. Ekkor váltunk ki a December 4 Drótművekből, és próbáltunk magunk boldogulni. Négyen kezdtük el – jelentéktelen összeggel – az emelés- és rögzítéstechnikai eszközök gyártását, forgalmazását. Nagy tervekkel indultunk, de azt őszintén szólva nem gondoltuk, hogy harminc év elteltével ennyi mindent elérünk majd. Magamban mosolygok, amikor arra gondolok, hogy céges ünnepségeken már a kezdet kezdetén is azt mondtam – félig viccesen –, hogy majd innen megyünk nyugdíjba. És tessék: tényleg innen megyünk...

Nehéz volt az ide vezető út?

Visszatekintve már minden más, minden megszépül, de lássuk be, nem volt egyszerű. Különösen szívós munkát követelt már az is, hogy bekerüljünk a nemzetközi piacokra, hogy helytálljunk, megmaradjunk. Kezdetben olyan versenytársakkal szemben kellett megmutatnunk, hogy mit tudunk, akik magasabb technológiai színvonalon álltak, nevük volt a szakmában, és más volt a vállalati kultúrájuk is. Nagyon-nagyon sokat kellett tanulnunk, fejlődnünk, és ez igaz a technológiai szintre és a munkatársaink hozzáállására is. Menet közben sokszor voltam talán túlságosan is kemény a munkatársaimmal, de tudtam, pontosan, precízen kell dolgoznunk, olyan magas minőséget kell produkálnunk, hogy ne mondhassák ránk legyintve: „Ja, ez a cég egy volt szocialista országból jön!”. Büszke vagyok arra, hogy ebben a kemény munkában üzemi, középvezetői és felsővezetői szinten is sokan kitartottak mellettem, a Fux mellett. Ők alkotják ma is a cég erőközpontját, vezetőként ők jelentik számomra a biztos szakmai hátteret. Velük közösen sikerült olyan kiváló szakmai csapatot létrehozni, amely mostanra nemzetközi szinten is ütőképes. Örülök, hogy sok fiatal kollégával is büszkélkedhetünk, akik emberi oldalról és szakmailag is megbízható, kiváló munkatársak.

Ami az önnel készült korábbi interjúkat olvasva feltűnt, minden alkalmat megragad, hogy beszéljen az innováció, a kutatás-fejlesztés fontosságáról. Miért tartja ezt ennyire megkerülhetetlen kérdésnek?

A mi 30 évünk története a folyamatos innováció, az előre gondolkodás, a tervezés története. Az alapításkor emelés- és rögzítéstechnikai eszközöket gyártottunk, majd elkezdtünk nyitni a villamos-ipar felé, 1995-ben megvettük az első sodrógépünket, egy használt cseh masinát, amin elkezdtük a szabadvezetékek gyártását. Ez volt a Fux első nagy lehetősége, és mi jól éltünk vele. Sikerült betörni a villamosenergia-iparba, és ez hozta magával a folyamatos bővülés lehetőségét. A vezetékgyártásban mi kis cégnek számítunk a hatalmas multinacionális vállalatok mellett. A mi titkunk, hogy megtaláljuk azokat a piaci réseket, azokat a feladatokat, amit a nagyok nem vállalnak el. Ezek részben a kisebb tételek, részben olyan speciális vezetékek, amelyekhez szükség van a nálunk meglévő szellemi potenciálra, az innovációs képességünkre, a rugalmas alkalmazkodásra és természetesen a minőségre. Nagy büszkeségünk, hogy ezt a szakmai tudást, „újítási erőt” több szakmai díj is fémjelzi, legutóbb – 2021 elején – az Innovációs és Technológiai Minisztérium Ipari Innovációs Díjjal ismerte el tevékenységünket. Tapasztalatból mondhatom azt is, hogy ha új piacokat keresünk, ha új partnerekkel vesszük fel a kapcsolatot, az első kérdés, amire választ kell adnunk: milyen a szakembergárdánk, mennyire innovatív a cégünk, milyen kutatás-fejlesztési tevékenységet folytatunk? Ha a válaszaink pozitívak, érezhetően megnő irántunk a bizalom, érdemessé válunk a figyelemre, ha viszont nem, marad a rövid, udvarias beszélgetés, ami jelzi: itt nincs keresni valónk. Mint minden piac, a kábelfelhasználói is állandóan változik, folyamatosan újabb igényekre kell választ adnunk termékeinkkel. Ha nem így teszünk, elvesztjük partnereink érdeklődését. Ezek azok az okok, amelyek miatt megkerülhetetlennek tartom az innovációt.

Hogyan ünnepelnek majd?

A FuX Zrt. történetében szokás, hogy a kerek évfordulóinkat a kollektívának szóló céges rendezvénnyel köszöntjük, megünnepeljük egy kicsit magunkat, eredményeinket. Emellett szakmai konferencia szervezése is része az ünneplésnek, ez utóbbi alkalomra meghívjuk partnereinket, a szakmánk fontos szereplőit, a műszaki tudományok jeles képviselőit. Terveink szerint ezúttal is követjük majd ezt a hagyományt.