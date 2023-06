A munkavállalók és vállalatok alkalmazkodóképességének és termelékenységének javítása a munkaerő fejlesztésén keresztül című projekt nyitó konferenciáját tartották meg szerda délelőtt Miskolcon a Vármegyei Kormányhivatalban. Menyhárt Szabolcs, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal főigazgatója a köszöntőjében elmondta: megtiszteltetés, hogy nagyon sokan fogadták el a meghívásunkat a projekt megnyitóra. Azt is megosztotta az érdeklődőkkel, hogy a projekt kidolgozásában Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal vett részt döntő többségben, de a többi Kormányhivatalt is bevonták a projekt kidolgozásába.

„A kormányhivatal számára kiemelten fontos a foglalkozás támogatás és munkaerő fejlesztése” – hangsúlyozta. Hozzátette: 2010 óta a munkaerőpiac magára talált az akkor válságok után. „Örömmel számolhatok be arról, hogy a rendszerváltás követő munkaerőpiaci sokkhatás után Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye stabilizálódott.

Menyhárt Szabolcs, Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal főigazgatója

Fotó: Ujlaki Attila

A munkavállalók képzése áll a középpontban

Janovics Péter, a Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal Foglalkoztatási, Foglalkoztatás-felügyeleti és Munkavédelmi Főosztály osztályvezetője a projektet mutatta be az érdeklődők számára és annak főbb elemeit ismertette. „A támogatás célja egy képzési megvalósításhoz járul hozzá, azon belül is ahhoz, hogy a munkavállalók a munkahelyükön tudjanak bizonyos képzésekhez jutni” – mutatott rá. Azt is elmondta, hogy a támogatás keretein belül többek között: képzési költségeket lehet elszámolni, személyenként 250 000 forintot. A kieső munkaidőre járó bértámogatást, a projektelőkészítést, projektmenedzsmentet és szakmai megvalósítást is. Arra is rámutatott, hogy a támogatás intenzitása a vállalat méretétől függ.