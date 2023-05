Ott, ahol sikerült az esős időben felszaporodott kórokozókat visszaszorítani a kritikusnak számító virágzás – magképződés időszakában, szépen fejlődhetnek az állományok - írja az Országos Meteorológiai Szolgálat legfrissebb elemzésében.

Nem lesz nagy eső

A kora nyári idő az előttünk álló héten is folytatódik elszórt záporokkal, zivatarokkal. Országos, nagyobb csapadék ezen a héten nem valószínű.

Az őszi vetések jó állapotban vannak, az őszi búza a virágzás, a repce a magképződés fenológiai fázisában jár. Ez egy kritikus időszak, a növényeknek ilyenkor van legnagyobb szüksége a bőséges nedvességellátásra. Idén országszerte kellő nedvesség áll rendelkezésükre a talajban, helyenként több is esett az optimális mennyiségnél. A hőmérséklet is megfelelő, a túl nagy meleg nem lenne ideális, mert lerövidülne ez a fenológiai fázis, ami termésveszteséget okozna. Ugyanakkor a sűrű állományokban a május közepi tartós levélnedvesség miatt a kórokozók is gyorsan szaporodtak. A kukorica és a napraforgó is szépen fejlődik, de a gyomok számára is kedvezőek a körülmények.

A múlt héten már Miskolc térségében is megkezdődött az akác virágzása, de ebben a térségben idén nagyon kevés a virág a fákon.

Napos idő lesz

Az előttünk álló héten marad a nagyobb részt napos, kora nyári időjárás. Péntekig elszórtan fordulhatnak elő záporok, zivatarok, legkisebb eséllyel északon, északkeleten, majd szombaton észak felől szárazabb levegő érkezik fölénk. Az intenzívebb záporokkal érintett területeken nagyobb csapadékmennyiség is lehullhat (erre a déli területen van nagyobb esély), de nagy területek akár teljesen kimaradhatnak az esőből. Tartós, országos csapadék nem valószínű. Összességében a legtöbb helyen tovább szárad talaj. Hosszabb ideig tartó levélnedvesség és magas pártartalom nem valószínű. A növényvédelmi munkákat viszont napközben sokfelé zavarja majd élénk szél. A hőmérséklet péntekig lassan emelkedik, akkor 25-30 fokos csúcsértékek várhatók, majd szombaton pár fokkal hűvösebb levegő érkezik fölénk. Igen erős lesz az UV sugárzás.