A revizorok előre jelezték egy vállalkozásnak, hogy a székhelyén ellenőriznek majd. A helyszínen rovancsot tartottak, megszámolták a vállalkozás készpénzét és kevesebb, mint egymillió forintot találtak. Ezt követően bekérték a vállalkozástól a különbözet elszámolására vonatkozó iratokat és nyilvántartásokat.

Az ügyvezető már sejthette, hogy mire lesznek kíváncsiak az ellenőrök, és egy taggyűlési határozatot mutatott be, amely a 2022-es adóévre várható adózott eredmény és a korábbi évek eredménytartaléka terhére 100,5 millió forint osztalékelőleg kifizetéséről rendelkezett. Az összeget tíz nappal a helyszíni ellenőrzés előtt fizették ki, levonva a 15 százalékos mértékű személyijövedelemadó-előleget is. Ezt a cég az ellenőrzést követő havi bevallásában szerepeltette és a 15 millió 75 ezer forint adókötelezettségét is befizette. A vállalkozás tehát úgy döntött, hogy a házipénztárban kimutatott, eddig nem adózó készpénz összegét szabályszerűen leadózza.

A NAV a bevallások és a közzétett éves beszámolók adatai alapján figyelemmel kíséri mind a házipénztárakban kimutatott, mind az osztalékelőlegként, vagy kölcsönként kifizetett pénzösszegek sorsát és a kapcsolódó adókötelezettségek teljesítését is, tájékoztatta portálunkat a Nemzeti Adó- és Vámhivatal.