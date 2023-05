Informatikushiánnyal küzd a világ- és a magyar gazdaság is. A kihívásra a nyolc éve életre hívott CodeCool is választ próbál adni. A már hét országban jelen lévő cég egyik alapítója, Boda József Sikerkovácsok című műsorunkban elárulta, náluk a gyakorlatorientált képzésre kiemelt hangsúlyt fektetnek, s mivel az informatika napról-napra fejlődik, ezért a hallgatóik tanulásiképességeit is erősítik az oktatás ideje alatt. Szerinte az már régen nem igaz, hogy csak „matekzsenikből” lehet programozó szakember.

