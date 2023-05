Megújult és korszerűsödött a magyar tulajdonú Proaktív Plusz Kft. miskolci irodaháza a Selyemréten, amelyet ünnepélyes keretek között avattak fel. Tóth Viktor, a Proaktív Plusz kft. tulajdonosa a cég múltját és a jövőjét ismertette, illetve a cég bővüléséről beszélt. Csöbör Katalin, a térség országgyűlési képviselője (Fidesz-KDNP) arról beszélt, hogy a kétezres évek elején az akkori városvezetés lemondott erről a területről. „Mi nem mondtuk le a területről, sőt stratégia szemmel nézünk rá, például a korábban átadott a selyemérti stranddal is a körzet vonzóképességét növeltük” – mondta. Emlékeztetett arra, hogy a szocialista városvezetés megszüntette a meleg vizes fürdőt a selyemréti strandon, bezárták a tapolcai fürdőt és eladták a gőzfürdőt, és a koronavírus-járvány alatt majdnem tönkretették a miskolctapolcai Barlangfürdőt. Reméljük, hogy a Proaktív Plusz Kft, amely most, első fecskeként megérkezett ide példát mutat, és a többi épület is megújul” – mutatott rá. Arra is kitért: a COVID, a háború, és az elhibázott brüsszeli gazdasági szankciók ellenére át tudják adni. „A Proaktív Plusz Kft. száz százalékig magyar tulajdonú cég, amelyet a kormányzati és uniós forrásokból tudta megújítani az irodaházát. A cég a napelem parkok tíz százalékát üzemelteti, és külön öröm, hogy a sikeres működés mellett Miskolcon maradtak” – húzta alá.

Folyamatos fejlődés jellemzi a térséget

Dr. Czomba Sándor, Gazdaságfejlesztési Minisztérium foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkára a térség fejlődéséről és felemelkedéséről beszélt, azonban arra is rámutatott, hogy vármegyénkben a humán erőforrás megtalálása okoz nehézséget a vállalatok számára. „Itt csupa pozitív dologról tudunk beszámolni, és abban bízok, hogy az első fecske után egyre több fészket tudunk itt lerakni” – hangsúlyozta. Emlékeztetett: fontos egy cég esetében, hogy olyan területre koncentráljon, ami a jövőre nézve fontos és stabil lehetőség kereteit teremti meg a munkaerőpiacon. „Amilyen pályázati forrásokat a cég az elmúlt években elnyert, az azt üzeni, hogy a magyar kormány jó helyre nyújtja a támogatásokat” – mondta.