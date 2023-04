Kerekasztal-beszélgetést szerveztek szerda délután Miskolctapolcán az Avalon Parkban. Olyan helyi cégek kaptak meghívást, amelyek tevékenységükkel már évtizedek óta jelen vannak a város életében és foglalkoztatóként hozzájárulnak a település fejlődéséhez. Mindegyik cégről elmondható, hogy a válságok és nehézségek ellenére is fejlesztéseket, beruházásokat hajtottak végre telephelyeiken és növelték termelési kapacitásukat. A város képviseletében a beszélgetésen részt vett Szopkó Tibor, Miskolc alpolgármestere és dr. Juhász-Nagy Judit, a Miskolc Holding Zrt. gazdaságfejlesztési igazgatója. Az eseményen képviseltette magát a Bosko-Hidraulika Kft, a Chinoin Zrt.-a Sanofi vállalata, a FUX Zrt. a Nestlé Hungária Kft. és a Mirelite Mirsa Zrt.

A beszélgetés témái között szerepelt többek között az, hogy a vállalatok hogyan látják Miskolcot gazdasági és üzleti szempontból. Arról is szó esett, hogy korábban miben látták Miskolc gazdasági erősségét, illetve arról, hogy most hogyan élik meg az energiaválságot. A témák között a város munkaerő-piaci helyzete és a jövőre vonatkozó tervek is szerepeltek.

A legnagyobb egyetértés többek abban volt, hogy a fiatal munkaerőt a városban kell tartani, s miként lehetne még szorosabbra fűzni a viszonyt a Miskolci Egyetemmel.