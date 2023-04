Az idén ismét a Borsod vármegyei Sáppusztai Pálinkafőzde nyerte az Év legjobb pálinkája címet, ráadásul a közönségdíjas pálinka díját is ők hozhatták el. Az ország legrangosabb pálinka- és párlatversenyén, a nemzetközi Quintessence-n, összesen 1763 minta közül választották a legjobbnak a Sáppusztai Piros vilmoskörte pálinkát. Érdekesség még, hogy a verseny történetében először nyerte el egy pálinka a szakmai zsűri legrangosabb díját és a közönségdíjat is.

Családi vállalkozás

– Pálinkafőzdénket családi vállalkozásunk keretein belül 2008-ban nyitottuk meg édesapám ötletét követően - idézte fel ifj. Baranyay Barnabás az egyik tulajdonos. – A festői környezetben található Sáppusztán - amely Miskolcról fél óra alatt elérhető - a mai pálinkafőzdénk helyén egy nemesi kúria helyezkedett el. Üzemünk megépítésekor törekedtünk eme kastélyszerű jelleg megtartására is, megépítve ezzel Magyarország egyik legszebb és legmodernebb pálinkafőzdéjét – mondta büszkén. – Kezdetben kizárólag bérfőzéssel foglalkoztunk, amely szolgáltatásunkkal rövid időn belül a minőséget kereső bérfőzetők egyik borsodi fellegvára lettünk. A hagyományok és tradíció tisztelete mellett, az innováció is fontos szerepet kap manufaktúránkban. 2012-től már saját termékeink kereskedelmi értékesítésével is foglalkozunk, melyben folyamatos újítások és fiatalos lendület jellemzik munkánkat, termékeinket. Célunk kompromisszumok nélküli, magas minőségű pálinkák és különleges párlatok előállítása. A pálinka lelke természetesen a gyümölcs, melyek egy részét mi magunk termeljük a birtokon, egy részét pedig olyan őstermelőktől szerezzük be a kezdetek óta, akik osztoznak a hitvallásunkban. Nálunk hibás gyümölcs nem kerülhet be a rendszerbe - részletezte a munkafolyamatot.

Kezdetben a klasszikus alapanyagokból készítették a pálinkáikat.

– A klasszikus ízek mellett évről évre újabb különlegességekkel gazdagítottuk repertoárunkat. Mára már mondhatjuk hogy az ország legszínesebb és legkülönlegesebb pálinkáit mi készítjük, köztük olyanokkal, amiket rajtunk kívül senki nem forgalmaz. A különlegességek között megemlíteném a házi- és barkócaberkenye, vagy a sárgadinnye pálinkáinkat, de mondhatnám a som-szilva vagy málna-alma házasításunkat is, amit szintén mi készítettünk elsőként az országban. A Quintessence év legjobb pálinkáinak mindig külön sorozatot szentelünk. A CHAMPION név különleges beltartalmat és egyedi sorszámozott csomagolást takar. Hamarosan a díjnyertes Piros Vilmos tételünk is palackba kerül.

Baranyay Barnabás a termékről elmondta: pálinkáikat kézzel palackozva, limitált példányszámban készítik, igényes és egyedi csomagolással, öt féle kiszerelésben, a pálinkakedvelők és vendéglátók teljes értékű kiszolgálásával.

– Akik ellátogatnak hozzánk, nemcsak pálinkáinkkal köthetnek szoros barátságot, de részük lehet a vendégházunkban kínált teljes kikapcsolódásban is.

A jövő terveiről elárulta: hamarosan egyedülálló újdonsággal áll elő a pálinkafőzde, mellyel reményeik szerint sok minőségi pálinkakedvelő számára szereznek majd kellemes pillanatokat, és amiről majd szintén beszámolnak - ígérte.