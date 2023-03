Mire elég a márciusi eső? A kérdésre Taskó József, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara megyei elnöke válaszolt.

- A csapadékot illetően el kell mondjuk, hogy sajnos nem volt jelentős, ami lehullott. A várt 20-25 milliméter helyett Dél-Borsodban például mindössze 7 millimétert mértünk - mondta el a szakember. Ráadásul az erős szél ennek a nagy részét is hamar felszárította - tette hozzá. A legnagyobb probléma jelenleg a földeken, hogy a kiszórt műtrágya nem hasznosul, nincs ami bevigye a földbe, így jó része kárba megy. A fagypont körüli hőmérséklet még nem okoz gondot a szántóföldön, de a gyümölcsösökben sem. Általában azt lehet elmondani, hogy most se jobb az aszályhelyzet, mint tavaly volt, a máskor belvizes területeken is alig találni vizet - összegezte a megyei elnök.

Az őszi vetések jellemzően jó állapotban vannak, az elmúlt napokban előfordult 20 fok körüli hőmérsékletek hatására megindult a tavaszi fejlődésük. Az őszi búza szépen megbokrosodott, és a repce is jól néz ki. Az elmúlt napok porviharai ismét fölhívták a figyelmet a szélerózióra, mely sok szempontból okoz hatalmas károkat. Immár az északkeleti országrészben is virágoznak egyes mandula fajták, közvetlen virágzás előtt a kajszi, az őszibarack és a körte virágrügyei is erősen meg vannak duzzadva. Az elmúlt napokban előfordult gyenge éjszakai fagyok lassítják a növények túl korai és túl gyors fejlődését - írja az Országos Meteorológiai Szolgálat elemzése. Jelezték: a jövő hét közepéig a talaj veszít a nedvességtartalmából, az elhalt előző évi aljnövényzet is tovább szárad, így nő a tavaszi szárazfű tüzek esélye. A böjti szelek csillapodnak, a jövő hét közepéig napközben várhatók élénk, helyenként erős széllökések. A hosszabb távú, de bizonytalanabb előrejelzés szerint a jövő hét vége felé érkezhetnek időjárási frontok hazánk fölé, melyek csapadékot és 25-e után lehűlést hozhatnak.