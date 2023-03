A gömöri település évtizedek óta tradicionális gazdasági rendezvényét ebben az esztendőben is a megszokott időpontban tartják meg. Május második hétvégjén lesz Putnokon a XX. Gömör Expo, amelyet továbbra is a helyi önkormányzat szervez és bonyolít le. Az eseményig még nagyjából másfél hónap hátra van, de a kiállítókat, árusokat már most várják. A kiállítani szándékozó cégek, vállalkozások a település honlapjára feltöltött jelentkezési lap kitöltésével lehet.