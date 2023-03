,,Mivel olyan piacon vagyunk, ahol pillanatnyilag lefelé tartanak az árak, teljesen logikus, hogy egyre nagyobbak a lakás vételárára tett ajánlatok - mondta Major Melinda, az Express Ingatlaniroda ingatlanértékesítője. – Hiszen ha egy magánszemély hirdeti meg saját lakását, ő abból indul ki, hogy a többiek mennyiért hirdetik meg a hasonló adottságokkal rendelkező lakásukat" – magyarázza az ingatlanértékesítő. Majd hozzáteszi: az így meghatározott ár nem mindig reális. Csak utána szoktak rájönni, hogy engedni kell az eladás érdekéből. Ez gyakori jelenség – teszi hozzá a szakember. Ha hosszú ideig nem talál vevőre az ingatlan, engedni kényszerül a tulajdonos a vételárból.

Azt tapasztalom, elmúlt időszakban sokan döntöttek úgy, hogy az infláció miatt inkább ingatlanba fektetik a pénzüket - mondja Major Melinda. – A befektetőnek pedig mindegy, hogy melyik lakást veszi meg, ezt vagy a szomszédét, neki az a fontos, hogy jó áron jusson hozzá.

Major Melinda szerint a vármegyében és Miskolcon is különbség van az alkupozícióban. Ezt nem az ingatlan típusa határozza meg, hanem a kereslet. Nagy a kereslet és viszonylag kevés van a piacon kis alapterületű, jó vagy újszerű állapotban lévő, felújított lakásból. Ha ilyet szeretne valaki és pont megtalálja, ott nincs alku. Örülnek, ha hozzájutnak – magyarázta az ingatlanértékesítő.

A kulcs a megfelelő beárazás

„Tény, hogy nehezebb jól beárazni egy családi házat, hiszen sokkal egyedibbek, sokkal kevesebb is van belőlük, ott előfordulhatnak nagyobb alkuk. A nagyobb alapterület, nagyobb tévedési lehetőséget is rejt magában" – egészíti ki. Példaként említette, hogy ha van egy 50 négyzetméteres lakás, de azt nem jó négyzetméteráron kalibráljuk be, 50 ezer forint tévedés a négyzetméterárban 2,5 millió forintot jelent.

A szép állapotú, nem túl nagy 100-150 négyzetméteres családi házak keresettek a piacon, ezek viszont ritkák, tehát ha piacra kerül egy-egy ilyen, nem lesz olyan aktív az ártárgyalás.

Vagyis nem az ingatlan fajtája a meghatározó, hanem hogy mennyi van belőle a piacon.

A panelok még mindig kelendőbben, keresettebbek, mint a téglából épült lakások Miskolcon. De ez függ attól is, hogy mennyiért hirdetik meg – mondta az ingatlanos. Jó és reális ár mellett soha sincs szükség alkura. Viszont a tégla lakásoknál még mindig nagyobb alkura nyílik lehetőség.

Nagyobb különbség érezhető inkább a felújított és a felújítandó lakások között - mondja Major Melinda. Meglepő ajánlatokkal mindig találkozik munkája során, általában a befektetők részéről. Gyakran 20-30 százalékkal ígérnek az ár alá. Lakás célú vásárlás esetén kisebb az alku, mert először tájékozódnak és ott már érzelmi dolgok is szerepet játszhatnak a vételárban.

Ha nem is bíznak meg ingatlan szakértőt az eladás segítésében, de az ár megállapítását bízzák a szakemberre - ajánlja Major Melinda.

Demeter Tibor, a Demeter Ingatlan tulajdonosa is egyre nagyobb alkulehetőséget vél felfedezni – ezt a kereslet határozza meg. Véleménye szerint a panellakások reneszánszukat élik, nagyon megnőtt az áruk 2019-2022 között és ez a szerelem a panellakások iránt tart még ma is, több okból is. Például az ergiaárak miatt. Tavaly néhány százalékos áralkuval tudtak értékesíteni, sőt olyan is előfordult, hogy fölfelé licitáltak a vevők vagy irányáron mentek el az ingatlanok. Ez mára olyan 3-5 százalékos áralkut jelent – mondja Demeter Tibor. A téglalakásoknál viszont nagyobb az áralku, ott akár 8-10 százalékos is lehet.

A kis lakásoknál mindig nagyobb volt a kereslet, tehát a tulajdonos megteheti, hogy kevesebbet enged. Nagyobb lakásnál csökken a kereslet, ott örülnek a tulajdonosok, ha van érdeklődő – mondja.

Városok között is különbség figyelhető meg a szakember szerint: a miskolci és a kazincbarcikai árstabilitás gyengébb mint a tiszaújvárosi, ami a gazdasági helyzettől is függ, vagyis a munkahelyektől. Ha van munkahely, jobban tartja az ingatlan az értékét. A nehezebb helyzetben lévő településeken, ahol nincs munka, pár millióért már lehet lakást venni.

Demeter Tibor szerint figyelmet érdemlő jelenség a túlárazottság – mire elkezd a piac érdeklődni az ingatlan iránt, akár 30 százalékkalis lejjebb kell vinni az ingatlan értékét.

Ő is azt tartja: az eladók nem reálisan mérik föl ingatlanuk értékét.

Amíg nem szakértő állapítja meg az árat, mindig túlárazott marad az ingatlanpiac.

A tudatosabb eladó, az interneten tájékozódik. Miskolcon kétszobás panellakások ára 14,75-34,9 millió között mozog – mond példákat. Aki elad és venni szeretne majd, arra egyaránt a legjobb időszak a mostani. Most kell ingatlanba fektetni – halljuk Demeter Tibortól.