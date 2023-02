Új helyen, új arculattal várja ügyfeleit a Telekom Miskolcon, a József Attila úti Auchanban.

A piacvezető telekommunikációs szolgáltató a fenntarthatóság jegyében országszerte átalakítja üzleteit - tájékoztatott Visky Bálint értékesítési és műszaki kiszolgálási ágazatvezető.

Az arculatváltással a Telekom célja, hogy elébe menve az ügyféligényeknek, továbbra is meghatározó szerepet töltsön be a hazai mobil és vezetékes távközlési piacon. Rendkívül fontos számunkra az észak-keleti régió is, mi sem bizonyítja jobban, mint hogy a most megnyitott üzletünk kialakítása teljesen megegyezik például a budapesti Etele Plázában találhatóval.

Ez a munkatársak munkafeltételeit is pozitívan befolyásolja - tette hozzá. Jóval többről van szó egyszerű dizájnváltásnál. Az új, a korábbinál is tágasabb eladótérrel rendelkező miskolci üzlet kialakítása során környezetbarát alapanyagokat használtak fel. Az enteriőr legizgalmasabb része ugyanakkor kétségkívül az óriási zöldfal, amely több száz különlegesen dekoratív növénynek ad otthont. A zöldfal – vagy más néven palántafal, biofal, fali növénytakaró – valójában egy függőleges kert. Alapját egy könnyűszerkezetes felépítmény adja, amelyen a növények táptalaját – és benne a palántákat – zsebekben helyezik el, a szükséges vízről pedig automata öntözőrendszer gondoskodik - ismertette Varga Péter disztribúciós menedzser.