"Gazdáktól az asztalig"- dél-borsodi jógyakorlatok a vidékfejlesztésben – címmel konferenciát tartottak Mezőcsáton, szombaton. A szakmai tanácskozáson a helyben tevékenykedő mezőgazdasággal és állattenyésztéssel foglalkozó vállalkozók vettek részt.

Évszázados hagyományok

Mezőcsát mindig nagyon fontosnak tartotta, hogy központi szerepéből adódóan segítse a gazdákat. A földművelődés és állattenyésztés évszázadokra visszamenőleg meghatározta a település életét – mondta Siposné Horváth Anita, Mezőcsát polgármestere. Hozzátette: a mezőcsáti állat- és kirakodóvásár ma is minden hónapban ide vonzza a látogatókat. Fontos, hogy finom és egészséges terméket kínáljanak a helyi termelők és a településen élők ezeket szívesen vásárolják – tudatta a polgármester.

Dél-Borsod kincsei

Ez a különleges konferencia arról szól, hogy bemutassuk Dél-Borsod értékeit – fogalmazott Tállai András, a Pénzügyminisztérium miniszterhelyettese, országgyűlési képviselő. Nagyon sok értéke van ugyanis, kulturális, történelmi is, de most a fókusz azon van, hogy mit ad nekünk a természet: termőföldet, legelőt, folyót, a gazdák mire képesek, mit tudnak ebből létre hozni. Olyan tevékenység ez, amelyet megtanultak szüleiktől és továbbadnak gyermekeiknek. A kormány mindehhez egyebek mellett a közfoglalkoztatási programjával járul hozzá, amely értéket hoz létre. Erre jó példa a tiszatarjáni húsüzem, vagy a geleji savanyító üzem – emelte ki a miniszterhelyettes. A Magyar Falu Program szintén a vidéki embereknek szól, nem közvetlenül a mezőgazdaság számára, de a kis üzletek támogatásával, közvetve ezeket a célokat segíti. A Területfejlesztési Operatív Program pedig az önkormányzatokon keresztül támogatja a beruházásokat, fejlesztéseket – tette hozzá Tállai András.

A versenyképesség növelése

Az agrártámogatások lehetőségei bővülnek idén, amely számos változást hoz – jelentette ki Papp Zsolt György, az Agrárminisztérium vidékfejlesztésért felelős helyettes államtitkára. Az elmúlt évek nem voltak könnyűek senki számára, a pandémia és az időjárási körülmények megnehezítették a vállalkozást, gazdálkodást. Magyarország ötezer háromszáz milliárd forint támogatást osztott szét a pályázók között, hiszen hazánk kormánya elkötelezett a vidék mellett, az uniós támogatások mellett – jegyezte meg a helyettes államtitkár. Minden kifizetett tíz forintból nyolc forint hazánk költségvetéséből, két forint EU-s pénzből folyt be a vállalkozásokhoz. Ez a támogatás biztosította többek között az állattenyésztés fejlesztését, megújítását is. Több mint ezer milliárd forint az élelmiszeripart, feldolgozóipart gyarapította. Az a cél, hogy legyen helyi feldolgozó kapacitás és a támogatások a kis és közepes vállalkozások számára is elérhetőek legyenek – mondta Papp Zsolt György. Többszintű támogatási rendszerben a legkisebbek is forrásokhoz juthattak, legalább húszezer gazdálkodó, őstermelő, aki korábban nem tudott pályázatokban részt venni. Idén áprilisban elindul az elektronikus kérelembenyújtás, melyben élen jár a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. A cél a vállalkozások kapacitás- és versenyképesség növelése, illetve új fiatal gazda támogatás is tervben van – hangoztatta a helyettes államtitkár.

A konferenciával egy időben a művelődési ház földszintjén termelői és kézműves vásárt tartottak, ahol a környék őstermelői és gazdálkodói kínálták termékeiket.