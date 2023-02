Együk szemünk sír, másik szemünk nevet típusú történetet osztott meg olvasóival az Észak-Magyarország 2003. február 27-én. Lénárddaróc akkori polgármestere, Papp László közölte: egy amerikai magyar vállalkozó hetven munkahelyet teremt a községben található Kismező pusztán. A jó hír mellé volt némi árnyoldala is a bejelentésnek a lénárdaróciak számára: az üzemterület - az egykori téesz-központ - közigazgatásilag Csokvaományhoz tartozik, így az iparűzési adó is a szomszéd községbe folyik majd be – írta meg a lap. A befektető egyébként mobil épületeket készült gyártani. Ezek a gyors szerelhetőség miatt egyre népszerűbbek lettek Európában, így a tulajdonos elsősorban exportban gondolkozott.