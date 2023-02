A már meglévő szakmai kapcsolatot erősítő stratégiai megállapodást írt alá a MOL Petrolkémia és a Miskolci Szakképzési Centrum a cég tiszaújvárosi székhelyén kedden. Az együttműködés eredményeként a gépészet, valamint az elektronika és elektrotechnika ágazatokban közösen képezik a régió legjobb szakembereit.

A MOL célja, hogy a duális képzés keretei közt, az oktatási intézményekkel közösen modern, gyakorlat közeli, élmény alapú tanuláson keresztül ismertesse meg az elméleti és gyakorlati anyagot a tanulókkal.

A vállalat 2017-től számos közép- és felsőfokú szakképzési területtel működik együtt. A Miskolci Szakképzési Centrummal is 2017-re nyúlik vissza a kapcsolat, és 2019-ben indult el az első gépgyártástechnológiai technikus duális osztály a Miskolci SZC Andrássy Gyula Gépipari Technikumban.

A program sikerességét és a felek kölcsönös elégedettségét mutatja, hogy a tanulók 70 százaléka a MOL-t választja első munkahelyének, a többiek felsőfokú képzésben folytatják tanulmányaikat. Később ők az MPK és a Miskolci Egyetem közös vegyipari gépészmérnök mesterképzésén mélyíthetik el tudásukat. A közös gondolkodásnak eredményeként jött létre az új vegyipari gépész szakirány is, mely hiánypótló a jelenlegi képzési portfóliót tekintve.

Kész szakemberként lépnek ki

„Iparágunk működése elképzelhetetlen a magasan képzett szakemberek nélkül. A MOL Petrolkémia további fejlődésének egyik kulcsa a jövő nemzedékének oktatása. A duális képzés egy olyan versenyképes kombináció, ahol az elméleti tudást gyakorlati tapasztalattal egészítjük ki, korszerű és modern környezetben, kiváló oktatókkal. Technikus diákjaink a tavaly átadott Petrolszolg épületben tanulhatnak, ahol korszerű berendezések használatával szerezhetnek értékes gyakorlati tapasztalatokat közvetlenül a vállalat szakembereitől. A képzés lehetővé teszi, hogy tanulmányaik végeztével a fiatalok kész szakemberként hagyják el az iskolapadot.” – mondta Császár Péter, a Mol Petrolkémia vezérigazgatója.

Újabb iskola kapcsolódik be

„Tanévről-tanévre nőtt a tanulószerződéssel, majd szakképzési munkaszerződéssel foglalkoztatott Gépgyártástechnológiai technikus tanulók száma, akik kezdetben a a Miskolci SZC Andrássy Gyula Gépipari Technikumból kerültek ki. A most aláírt együttműködési megállapodásnak tehát már vannak évekre visszanyúló előzményei, alapjai, van egy működő és jó szakmai kapcsolat, ami most bővülni is fog. Ugyanis a jövőben a Miskolci SZC Bláthy Ottó Villamosipari Technikumban Elektronika és elektrotechnika ágazaton tanuló fiataljai is lehetőséget kapnak, hogy a MOL-nál duális képzés keretében szakmai gyakorlaton vegyenek részt. Ez tanévre lebontva az eddigi tapasztalatok alapján 10-12 diákot érint, de ez a szám az újabb iskola belépésével nőni fog” - emelte ki Molnár Péter, a Miskolci Szakképzési Centrum főigazgatója.

Tudatos pályaválasztás

„A MOL-csoporttal olyan együttműködő partnerre találtunk, amelyik hasonlóan gondolkodik a szakképzésről, mint a Miskolci Szakképzési Centrum. A már jól működő kapcsolatot most stratégiailag is megerősítettük. A tudatos pályaválasztást támogatjuk és segítséget nyújtunk a karrierút tervezésében, akár személyre szabott tanácsadással is. A pályaorientációban is a vállalattal közösen szólítjuk meg a diákokat. Az is fontos, hogy most már szakképzési munkaszerződés keretében vesznek részt a képzésben a tanulók, amely havi juttatással is jár” – hangsúlyozta Kiss Gábor, a Miskolci Szakképzési Centrum kancellárja.