Minden fontos mutatóban 50 százalék feletti növekedést ért el 2021-hez képest, ezzel fennállásának legerősebb üzleti évét zárta tavaly és folytatja ugrásszerű fejlődését a Pepita Csoport – írja legfrisebb közleményében a cég. Hozzátették: a 2023-ra kitűzött üzleti célok, azaz a nemzetközi piacszerzés, a marketplace és az ügyfélszolgálat további erősítése érdekében a csoport négy új taggal bővítette menedzsmentjét kereskedelmi, technológiai, ügyfélszolgálati és marketplace területen.

A járvány és háború kevésbé viselte meg az online piacteret

A COVID ugyan már kevésbé nyomta rá a bélyegét az online boltok 2022-es évére, de, mint a legtöbb iparágnak, az e-kereskedelemnek is meggyűlt a baja a háború negatív gazdasági hatásaival, az ingadozó deviza árfolyamokkal és az inflációval. A nehezítő körülmények ellenére a hibrid, azaz hagyományos és piactér modellben egyaránt működő vállalat mellett több weboldalt is üzemeltető cégcsoport nem csak folytatni tudta nemzetközi terjeszkedési törekvéseit, de kiemelkedő üzleti eredményesség mellett tette mindezt – részletezték. Arra is rámutatnak: az egyedi látogatások számában éves szinten tapasztalt 30 százalékos növekedés önmagában is kiemelkedőnek számít iparági szinten, de a csoporthoz tartozó oldalak ügyfélvonzó- és megtartó képességét még jobban mutatja az értékesített termékek számának közel nyolcvan százalékos összértékének hetven százalék feletti növekedése.

Pelenkák és bútorok viszik a forgalmat

Szinten végtelennek tűnő választékból kerül ki a weboldalon értékesített közel 1,6 millió termék, de néhány termék és kategória magasan kiemelkedik erről a palettáról. Az értékesített termékek darabszámát tekintve továbbra is a gyorsan forgó fogyasztási cikkek a slágertermékek, magasan vezeti a kategóriát, közel 30 ezres darabszámmal a legnagyobb számban fogyó termék a pelenka, amely majd’ 350 millió forinttal az értékeket összesítő listán is előkelő helyen szerepel. Vásárlási értéket tekintve a bútorok dominálnak a Pepita vásárlóinak körében: az oldalon összesen több mint egymilliárd forint értékben találtak gazdára szekrények, ifjúsági ágyak és komódok – írták.

Négy új tag a menedzsmentben

A tavalyi év végén és az idei év elején összesen négy új taggal, kulcspozíciókban bővült a cég felsővezetése. Korábbi marketing tapasztalattal rendelkező neves emberek igazoltak a céghez. Kereskedelmi igazgatói pozícióba érkezett Sásdi Norbert. A marketplace élére Papp Máté került, aki szintén nagy tapasztalatokat szerzett korábban az online piactérben. Az ő legfontosabb feladata, a Magyarországi Marketplace üzletág tovább fejlesztése mellett, hogy a külföldi Pepita-piacokon is elindítsa a cég eredményessége szempontjából kiemelten fontos marketplace modell működését – hangsúlyozták. Köteles Ádám a cégcsoport új termékfejlesztési vezetője lett, aki felbecsülhetetlen szakmai tapasztalattal érkezett. Egészségügyi területről, közgazdász, pszichológus, senior projektmenedzser és service designer háttérrel érkezik a pepita ügyfélszolgálati vezetői posztjára Kató-Nagy Szilvia, aki az egyre növekvő ügyfélszolgálati terhelés továbbra is magas színvonalú kezeléséért felel. A Pepita Csoport vezetéséért és a stratégia kialakításáért továbbra is a két alapító, Dorcsinecz József és Varga Zoltán és az operatív igazgató, Sárközi Tamás felel – sorolták.