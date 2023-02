A legfrissebb felmérések szerint kivárnak a vevők a magyarországi ingatlanpiacon, ahol az elmúlt hónapokban 40-50 százalékkal csökkent a tranzakciók száma, és ennél is nagyobb mértékben apad a kereslet.

Az országos tendencia azt mutatja, hogy a vevők a magas hitelkamatok, illetve az emelkedő energiaárak miatt bizonytalanok.

Csökkentenek az áron

A kamatok emelkedése érzékeny veszteség az ingatlanpiacnak, hiszen többen hitelből vásárolnak ingatlant kevesebb önerővel. Számottevő kereslet elsősorban az energiahatékony ingatlanok iránt tapasztalható, míg a rossz energiafelhasználású ingatlanok iránti igény nagymértékben visszaesett, így ezek csak jelentős, akár 20 százalékos árkedvezménnyel találnak majd gazdára. Az adatok szerint a többség ugyan egyelőre inkább kivár, de úgy tűnik, hogy az eladásra kínált lakásoknál a sikeres értékesítés reményében egyre többen csökkentik a meghirdetett árat.

Az új építésű ingatlanokról

Az új építésű ingatlanok piacára is jellemző volt az áremelkedés, azonban ott meg is marad az ingatlanok ára. Ahol az elmúlt években 20-30 százalékos áremelkedés volt megfigyelhető éves távlatban, ott ezek az árak várhatóan nem csúsznak lejjebb, mivel nem lesz olcsóbb a kivitelezés és a finanszírozás, sőt további drágulásra lehet számítani. Ennek hatására a közeljövőben csökken a tranzakciók száma, így a szakértők szerint kevesebb új építésű lakás kerül a piacra a jövőben.

Visszaesést tapasztalnak

A 2022. év végi bejelentések hatására az ez alapján vártaknak megfelelően indult a január Miskolc és a környező települések ingatlanpiacán

– nyilatkozta portálunknak Major Melinda, az Express Ingatlan munkatársa. Hozzátette: a falusi csok meghosszabbításának hatására megmaradt az a kismértékű, de stabil érdeklődés, ami a vidéki települések ingatlanait érinti, a babaváró hatására pedig a fiatalok is nagyobb eséllyel tudnak saját ingatlant vásárolni továbbra is. A nagyobb, esetleg korszerűtlenebb fűtésű ingatlanok tulajdonosai pedig még javarészt várnak, talán részint a gázárak beszabályozásának köszönhetően. Az ingatlanszakértő azt is elmondta: elsősorban a nagyobb számú befektető megjelenése mozgatta a piacot az év első hónapjában, sokan döntöttek úgy, hogy ingatlanba fektetni jelenleg az egyik legjobb hely a pénzüknek. Ez ugyan elsősorban a kisebb lakások piacát érinti, de a dominóelv hatására természetesen ez továbbgyűrűzik a többi típusra is.

A Covid óta először tapasztalható élénkülés Miskolc albérleti piacán, bár ez még mindig elmarad a korábbi, Covid előtti időszaktól, de összességében az egyre több kiadó ingatlanra egyre több bérlő is jut. Összefoglalva elmondhatjuk, hogy lassú árcsökkenés mellett 2023 januárja a szokásos januári átlagnál magasabb forgalmat hozott az ingatlanpiacon, de ez elmarad azért a tavalyi év eladási adataitól

– hangsúlyozta Major Melinda.