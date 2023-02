Tavasziasra fordult az idő a mögöttünk álló héten. A február eleji megtorpanás után újra fejlődésnek indult a vegetáció. De egyelőre még nem köszönt el végleg a tél. Az idén igaznak bizonyul a népi megfigyelés, miszerint „Jégtörő Mátyás, ha nem talál, csinál”, vagyis egy szombaton átvonuló hidegfront mögött vasárnaptól pár napra még visszatér a télies idő - figyelmeztetett elemzésében az Országos Meteorológiai Szolgálat.

Tud-e a változás kárt okozni? A szakembert kérdeztük.

Az őszi vetések jellemzően jó állapotban vannak, február első felében volt szűk tíz nap, amikor a fagyos éjszakákon a kórokozók némiképp gyérültek, és a fagy a növények januári, túl korai fejlődésnek indulását is visszafogta. Azóta azonban rohamos fejlődésnek indult a vegetáció. A som már az északkeleti országrész hegyvidéki területein is virágzás előtt áll, és a gyümölcsfák, még a körte rügyei is erősen megpattantak Miskolc térségében. Délen, délnyugaton ezek a folyamatok még előrébb járnak, a mandula virágzása is elkezdődött.

- A kertészek beszámolói szerint a megyében is elindult a rügyfakadás, de még nem olyan mértékű, hogy egy -1, -2 fokos fagy kárt tudna tenni benne - mondta el Taskó József, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara megyei elnöke. A szántóföldeken hiányzik a csapadék, ami pénteken esett az nagyon minimális. A hó kifejezetten jó lenne, mert a felső réteg 4-5 centiméter mélyen ki van száradva. Azért is kellene csapadék, mert a műtrágyát az tudja bejuttatni a talajba - fejtette ki az elnök. Egyébként az aszály-helyzetet megbízhatóan mutatja a az ároktői sulymos csatorna állapota, mely még nem telt meg - tette hozzá.