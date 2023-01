Nem csak Szegednek, de Miskolcnak is kötbért kell fizetnie az MVM felé, mivel kevesebb gázt fogyasztottak, mint amennyit előre megrendelt a helyi távhőcég – írta meg több újság és portál. A napokban az Energiaügyi Minisztérium megerősítette: bizonyos esetekben az MVM valóban jogosan számolhat fel kötbért a kevesebbet fogyasztóknak. A földgázalapú távhőszolgáltatók egyes díjai a legtöbb településen majdnem a felére csökkentek.

Korábban megírtuk: levélben értesítette a Miskolci Hőszolgáltató (Mihő) Kft.-t az MVM Next Energiakereskedelmi Kft azzal kapcsolatban, hogy két hónapra (október és november – a szerk.) 174 millió forint kötbért rótt Miskolcra, mert kevesebb gázt fogyasztott a leszerződött mennyiségnél. Akkor megkerestük a városháza sajtóosztályát az üggyel kapcsolatban, azt írták: A pótdíj szerződés szerinti kiterheléséről a 2022. december havi tényleges mennyiség alapján fognak dönteni. Rámutattak arra is: előreláthatólag a decemberi felhasznált mennyiség sem fog beleesni a mínusz 25 százalékos tolerancia sávba, hanem alatta lesz. Ennek oka, hogy az évszakhoz képest magasabb volt a külső hőmérséklet, illetve az önkormányzati takarékoskodás hatásainak következtében is kevesebb földgázt használt fel a szolgáltató. Hangsúlyozták, hogy a szállítási szerződés júniusi megkötésekor a fogyasztás nem volt tervezhető. A fenti okok miatt a decemberi mennyiségeknél is a tolerancia sáv alatt lesz a Mihő Kft. felhasználása. Azt azonban egyelőre nem tudni, hogy ezen adatok alapján milyen döntést hoz a kereskedő.

Azóta kiderült, hogy decemberre is számolt fel kötbért a szolgáltató: 71 millió forintot.

Amikor ismét megkerestük a városháza sajtóosztályát, hogy kezdeményeztek-e tárgyalást a kötbér esetleges elengedéséről, vagy csökkentéséről, azt válaszolták: folyamatosan egyeztet a MIHŐ Kft. a szerződéses partnerével, továbbá a Magyar Távhőszolgáltatók Szakmai Szövetségével. Az ideális a kötbér elengedése lenne, de valószínűbb a méltányossági alapon történő csökkentés. Arra is rámutatnak, hogy még nincs döntés a kötbér fizetéséről, de amennyiben fizetniük kell, azt nem a város, hanem a MIHŐ Kft. fogja finanszírozni – húzták alá.