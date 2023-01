Az Európai Gumiabroncs- és Gumigyártók Szövetsége (European Tyre and Rubber Manufacturers’ Association - ETRMA) a napokban tette közzé tagjainak 2022-es értékesítési adatait, valamint 2022 negyedik negyedévének eredményeit, amelyek a csereként vásárolt, tehát nem az autógyáraknak értékesített abroncsok adatait összesítik. Az összesítés arra is kitér, hogy a csökkenés legfőbb oka: az alapanyagok drágulásának következtében nagyon megdrágult a gumiabroncsok ára.

Bár a drágulás az abroncspiacot sem kerülte el, ugyanakkor ne feledhető körülmény, hogy a gumiabroncs a leginkább alapvető biztonsági tényező. Ezen múlik a jármű tapadása. Ezen múlik, hogy miként tudunk elindulni, fékezni, kanyarodni autónkkal. Ezen múlik, hogy ki tudjuk-e használni a jármű teljesítményét.

A jó gumiabroncs a legolcsóbb és a leginkább érezhető kiegészítő. És persze fordítva is igaz: lehet bármilyen jó autónk, nem megfelelő abronccsal mit sem érünk azzal. Ez így lesz a jövőben is.

Látható az is, hogy bár számos gyártó kísérletezik levegő nélküli abroncsokkal, ám ezek jellemzően a fogyasztás optimalizálása, azaz a tömeg kapcsán véreznek el, legalábbis a sorozatgyártású, megfizethető kategóriában. Ha valahol, akkor a munkagépeknél van realitásuk.

Egyelőre tehát úgy tűnik: lehet, hogy téli gumira mind kevesebben fognak váltani, s mind többen döntenek a négyévszakos abroncsok mellett, de levegőt még jó ideig mindenki fog fújni autógumijába, amit aztán persze elektronika, a guminyomás-szenzor felügyel, s szól nekünk, lusta embereknek – írja az autonavigator.hu.

Visszaesett a kereslet

Megkerestünk több vármegyénkbéli gumiabroncs-szaküzletet. Több helyen is azt mondták portálunknak, hogy valóban visszaestt a kereslet és egyre többen a négyévszakos kiszereléseket keresik.

„A tavalyi évet jelentős forgalomeséssel kezdtük, és az üzemanyagárstop eltörlésével vélhetően ez stagnálni fog, mivel egyre többen teszik le az autójukat” – osztotta meg a boon.hu-val az egyik miskolci szaküzlet illetékese. Azt is elmondta, hogy az import is kevesebb, mivel a gyártók is kevesebbet gyártanak az egyes kategóriájú abroncsokból, miután nincs erre jelentősebb kereslet.

Egy másik üzlet is hasonló tapasztalatokat osztott meg portálunknak. „A forgalmunk olyan 30 százalékkal esett vissza, az átlagosnál és az is tapasztalható, hogy egyre kevesebben választanak prémim minőségű gumiabroncsokat” – mondta. Hozzátette: egyre többen keresik az olcsóbb kategóriájú és négyévszakos kerekeket. Arra is emlékeztettek, hogy öt évente ajánlott az abroncsok cseréje, mert könnyen porózussá válhatnak.