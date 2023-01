A szakma bizakodó, mert a nemzetközi turizmus élénkül, a repülőjáratok száma nő, a nagyobb rendezvények előkészítése is megkezdődött – tudta meg szerkesztőségünk a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségétől.

Csütörtöktől vasárnapig nyitva

„A belföldi turizmus volumene még tartalmaz kérdőjeleket, de látva az év végi last minute foglalási rohamot, mindenki bízik a pozitív folytatásban” – írták megkeresésünkre.

Hozzátették: az éttermek jövedelmezősége alacsony, így a növekvő költségek miatt a kilátásaik is borúsabbak. „Bár a korábban prognosztizált bezárási hullám szerencsére nem valószínű, de sajnos így is számos szálloda kényszerült üzemszünetre vagy zár be végleg. Az éttermek esetében azonban nagyobb a bezárni kényszerülők aránya” – húzták alá.

Arra is rámutatnak, hogy az alacsony forgalom és a magas energiaköltségek miatt vannak olyan fővároson kívüli szállodák, melyek úgy döntöttek, csak csütörtök és vasárnap között tartanak nyitva, míg mások épületszárnyak lezárásával optimalizálják a működésüket.

„A megemelkedett energiaköltségek mellett az alapanyagköltségek is jelentően megnőttek és a munkaerőhiány tovább növeli a bérköltségeket is” – mutattak rá. Hozzátették: míg a fővárosban a szállodák a külföldi vendégek miatt sikeresen tudnak árakat növelni, hogy kompenzálják a költségnövekedést, addig a belföldi turizmusra épülő vidéki szállodák profitszintje jelentősen csökkent a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége számításai szerint. Arra is kitértek, hogy a munkaerőprobléma is egyre nagyobb terheket ró az ágazatra és ezt tovább erősíti az utánpótlás hiányának ténye is. A tapasztalatuk szerint évről-évre kevesebben jelentkeznek a közép-, és felsőfokú turisztikai képzésekre.

Enyhülhetnek a terheik

Korábban megírtuk, hogy az elemzők szerint egyre biztosabb: hamarosan megáll az élelmiszerek áremelkedése. Már látható a tartós fordulat a meghatározó mezőgazdasági alapanyagok világpiaci árán. Tavaly novemberben kezdett csökkenni a gabonaféléké és az olajos magvaké. A csökkenés tartósnak bizonyul, és az előrejelzések is követik a folyamatot. A szakértői előrejelzések szerint a tavaszi hónapoktól jelentősen lassul az élelmiszerek fogyasztói áremelkedése, nyárra pedig várhatóan beállnak a tartós szintre. Ez a folyamat más termékek és szolgáltatások esetében is hasonlóan alakul, remélik a szakértők. Összességében a Magyar Nemzeti Bank is arra számít, hogy az inflációs csúcsot az év első hónapjaiban érjük el, majd az év második felétől jelentősen lassul az árak emelkedése, 2024-ben pedig már 5 százalék alatt marad az árindex.

Jó év várhat rájuk

A Szallas.hu belső felmérése szerint a non-hotel kínálatban trendszerű a partnerszám változása, nincs kiugrás. Az eddig megkérdezett 184 fürdő közül 87 százalék a folyamatos működés mellett döntött. A szállásközvetítő mérése arra is rámutat, hogy a magyarországi piac vonatkozásában a szállodák az előzetes foglalások alapján mindössze 20-25 százalékos telítettséggel tervezhettek, az utolsó pillanatos foglalások miatt azonban meghatározó részük 80 százalék fölött zárta a tavalyi évet és előrejelzések szerint ez 2023-ban is folytatódik.

A legfrissebb adatok szerint a pihenni vágyók inkább kivárnak a foglalással. Korábban a trend az volt, hogy előre foglalták le a kiszemelt szálláshelyeket az emberek kedvező áron, mára azonban az utolsó pillanatra hagyják a nyaralás lefoglalását.