Az alsópetényi Prónay-kastélyban Navracsics Tibor területfejlesztési miniszter hat vármegye iparkamarájának elnökével kötött stratégiai partnerségi megállapodást. Ezzel újabb mérföldkőhöz érkezett az északkelet-magyarországi gazdaságfejlesztési zóna, hiszen az együttműködés nagyban hozzájárul a térség hosszú távú gazdasági fejlődéséhez.

Navracsics Tibor. Fotós: Hüvösi Csaba

Az eseményen Navracsics Tibor területfejlesztési miniszter rámutatott, hogy korábban is voltak már a régióhoz fűződő kapcsolataik az egyetemekkel való konzultációknak köszönhetően, de egyéb, kétoldalú személyes kapcsolatokra és együttműködésekre is akadtak már példák. Ezúttal azonban az egész gazdaságfejlesztési zónára alapozva próbálnak egy olyan együttműködési hálózatot kialakítani, amely segítségével a tervezett kormányzati intézkedésekről, vagy újítási lépésekről előzetes tájékoztatást, illetve a megszokott hétköznapi információknál mélyebb adatokat és ismeretanyagokat tudnak majd átadni az érintetteknek.

Együtt a döntéselőkészítésben

– Értelemszerűen a kormánynak a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara országos vezetésével van partnerségi együttműködése. Szeretnénk oldani azt a Budapest-központúságot, amely egyéb területek mellett a fejlesztéspolitikának is egyik sajátossága volt. Ennek értelmében a tervek és a döntések is a fővárosban születtek, viszonylag kis nyitottsággal arra, hogy a Budapesten kívüli területeknek mire van szüksége, vagy hogy miként lehetne ott egyes fejlesztési területeket hatékonyabban végrehajtani. Számunkra azonban fontos, hogy a megyei, a térségi, illetve a helyi szereplők fokozottan legyenek bevonva a döntés-előkészítésbe, a döntéshozatalba és ezt követően a végrehajtásba is – hangsúlyozta a tárcavezető, akinek véleménye szerint az együttműködéssel hatékonyabbá és eredményesebbé válhat a fejlesztéspolitika.

Navracsics Tibor aláhúzta: az együttműködés fontos az egész ország finomhangolásában, a fejlesztéspolitika árnyaltabb tervezésében, azaz abban is, hogy az uniós források a lehető legjobban hasznosuljanak az elkövetkező időszakban.

Tapasztalati közösség

A partnerségi megállapodást dr. Navracsics Tibor mellett a Jász-Nagykun-Szolnok, a Heves, a Hajdú-Bihar, a Borsod-Abaúj-Zemplén, és a Nógrád Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara elnökei, valamint a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei kamara alelnöke írta alá.

Fotós: Hüvösi Csaba

Ezután egy területfejlesztést tárgyaló konferencia kezdődött el a Prónay-kastélyban. A területfejlesztési miniszter ezzel kapcsolatban úgy fogalmazott: szándékaik szerint az elindítja majd azt az együttgondolkodást, akár a felsőoktatás, a politika, illetve a gazdasági élet szereplői bevonásával. Reményei szerint ennek eredményeként az év végére már összeállhat egy olyan tudásanyag és tapasztalati közösség, amelynek révén már a tervezés és a végrehajtás is közösen zajlik majd.

Fontos dokumentum

Fotós: Hüvösi Csaba

„Navracsics Tibor miniszter úrral egy nagyon fontos megállapodást írtunk alá a mai napon, amelyben a vállalkozások jövőbeli fejlesztéseire nagy hangsúlyt fektet” – mondta el a boon.hu-nak Bihall Tamás, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Iparkamara (Bokik) elnöke. Hozzátette: A most aláírt megállapodás Magyarország észak-keleti zónáit érinti, amelynek a Bokik is része. „A szerződésnek két pillére van, az egyik a területfejlesztéseknek a jogszabályi kereteivel, és azok betartásaival kapcsolatos. A másik pedig az, hogy a jövőben az európai uniós források kiírásában és szerkezetének alakításában is véleményt mondhat a kamara a megyei vállalkozások tekintetében.”