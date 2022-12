Most főként az állandó vevőkörrel dolgozók vannak előnyben, különösen akkor, ha a fűtésüket is az emelkedő energiaárakhoz igazították az elmúlt néhány hónapban.

- Nem jelentkeznek be kevesebben a fodrászatba - nyilatkozta az egyik kisebb miskolci üzlet tulajdonosa. - Vendégeim többsége azt mondja, hogy fodrászra mindig fog költeni, mert „ki kell nézni valahogy”, vagyis arra mindenképpen áldoznak majd – tette hozzá. - Merem mondani, hogy többen vannak, mint a járvány előtt. Ugyanis járvány alatt volt olyan, hogy nem tudtunk kinyitni, mert nem volt vendég, most pedig háború ide, pénzromlás oda, telt házzal működünk. Sőt, most karácsonyig olyan szinten tele van a naptárom, hogy túlórákat vállalok bizonyos napokra, hogy mindenkinek el tudjam készíteni a frizuráját - összegezte a miskolci fodrász.

Kevesebben, többért

Egy miskolci szalonban dolgozik az a kozmetikus, aki szintén név nélkül vállalta, hogy beszél tapasztalatairól. A fűtésük nem okoz akkora fejtörést, hónapokkal ezelőtt ugyanis klímákat szereltek fel, azzal fűtenek.

- Hullámzó, van, amikor sokan jönnek, aztán meg nagy a csend – így festette le a jelenlegi forgalmat. - Nálunk ez a tendencia, de árat is emeltünk, mert muszáj volt. Emelkedett a bérleti díj, és az általunk használt termékek és eszközök ára is felment – ismertette. A karácsonyi és szilveszteri időszakban azonban nagyon bízik a kozmetikus. - Most úgy kalkuláltam, hogy amennyivel többet kérek, az ellensúlyozza, hogy kevesebben jönnek – összegezte.