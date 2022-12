Továbbra is örülhetnek a kiadó lakást keresők, mert novemberben szerény mértékű drágulás történt az országos albérletpiacon a KSH-ingatlan.com lakbérindexe szerint. A friss adatokhoz fűzött elemzésből az is kiderül, hogy az ország különböző térségeiben hogyan alakultak az árak. Valamint az is, hogy decemberben mennyiért kínálták a bérelhető lakásokat a tulajdonosok a különböző nagyvárosokban.

Az országos átlagos bérleti díjak novemberben 0,8 százalékkal haladták meg az októberi szintet. A fővárosban 1 százalékos volt a havi szintű drágulás, az Észak-Alföldön 3, Észak-Magyarországon 1,4 százalékkal nőttek a díjak, a közép- és nyugat-dunántúli régiót stagnálás jellemezte, Dél-Magyarországon és Dél-Alföldön 3 és 1,4 százalékkal csökkentek egy hónap alatt. Az éves drágulás ugyanakkor 11,4-23,4 százalékot tett ki.

Százezer alatt

Az ingatlan.com adatai szerint december közepén Budapesten az átlagos bérleti díj 200 ezer forint volt, ez megegyezik a novemberi átlaggal. A megyeszékhelyek közül Szombathelyen, Veszprémben, Debrecenben, Győrben és Székesfehérváron 150-165 ezer forint a jellemző, míg Miskolcon, Szekszárdon, Salgótarjánban és Békéscsabán 100 ezer forint alatti átlagos díjért lehet kivenni a lakásokat.

„Bár országos szinten mérsékelten nőttek az átlagos lakbérek novemberben októberhez képest, még mindig inkább stagnálásról beszélhetünk. Augusztus óta ugyanis a havi albérletárak minimális változást mutatnak és a következő időszakban is erre lehet számítani” - értékelte az adatokat Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője.