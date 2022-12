A PwC Magyarország idén is felmérte a munkaerőpiaci preferenciákat, amelyekből kiderül: A világban zajló gazdasági események következtében felértékelődött az anyagi biztonság, a stabilitás és a hosszú távú karrier szerepe a munkavállalók körében. A Bokok HR klubjának december 12-i rendezvényén szó lesz többek között ennek a kutatásnak a részleteiről. Az egyik előadót Benkhard Ágostot a PricewaterhouseCoopers Magyarország Kft. menedzserét kérdeztük a témáról.

Kérem mutassa be néhány mondatban a PwC Magyarország-ot? Milyen kutatásokat végeznek, melyek az alapvető munkamódszereik?

A PwC Magyarország könyvvizsgálati, adózási, valamint üzleti tanácsadási területen segíti a vállalkozásokat. A mi csapatunk elsősorban adatalapú megoldásokat nyújt az ügyfelek számára, ezek között szerepelnek a kutatásaink is, melyeket munkáltatói értékajánlat, munkáltatói márka, kompenzációs rendszerek témakörben készítünk, de a konkrét projektet mindig az adott szervezet igénye szerint rugalmasan tervezzük meg.

A jelenlegi gazdasági helyzet jelentősen befolyásolja a munkavállalókat. Melyek a legfontosabb munkahelyválasztási preferenciák a legfrissebb kutatás szerint?

Az elmúlt pár év preferenciáinak jelszava a rugalmasság volt, az alapbéren kívül elsősorban azoknak az elemeknek a vélelmezett értéke volt magas, amelyek a munkával töltött időre, munka-magánélet egyensúlyára gyakoroltak pozitív hatást. Ehhez képest az idei évben elsősorban a biztonsággal kapcsolatba hozható értékajánlatok jelentősége növekedett, mint például a munkahely biztonsága, a karrierlehetőségek vagy a túlórakifizetés.

A kutatás eredményei részben stabilitást mutatnak, továbbra is vezet az alapbér mint meghatározó tényező és felzárkózott a túlórakifizetés igénye. Ugyanakkor új elemek is tűnnek fel, előkelő helyet foglal el az értelmes, értékteremtő munka. Mi okozza ezeket az átrendeződéseket véleménye szerint?

Az alapbér valóban stabilan első helyen szerepel évek óta, ez egyes nyugat-európai gazdaságokon kívül gyakorlatilag alapvetés. A biztonságot szolgáló elemek erősödésében a bizonytalan makroökonómiai környezet, a szomszédos háború, illetve a Covid-járvány okozta utóhatások egyaránt közre játszhatnak. Mivel az emberek jelen körülmények között hajlandóak több időt szentelni az életükből a munkájuknak, a munka tartalmával és körülményeivel kapcsolatos preferenciák is erősödtek.

Némi extrémitást hordoz a négynapos munkahét igénye és home office megítélése mely utóbbi meglehetősen változó. Mit tehetnek a munkáltatók a vizsgálat tapasztalatai nyomán?

A négynapos munkahét egyelőre nem szerepel a preferált értékajánlatok első felében, az ezzel kapcsolatos elvárásokat nagy mértékben formálhatják a következő hónapok eseményei, illetve az, hogy látnak-e a munkavállalók mintát egy gyakorlatban is jól működő megvalósításra. A távmunkával kapcsolatos igények noha relatív hátrébb kerültek a tavalyi eredményekhez képest, azt látjuk, ennek az oka nem ezeknek az elemeknek a gyengülése, hanem a biztonsággal kapcsolatba hozható elemek jelentős megerősödése. Azokban az esetekben tehát, ahol a munkakör lehetővé teszi legalább részlegesen a távmunkát, érdemes lehet megvizsgálnia a vállalatoknak, hogy ez az elem beépíthető-e az értékajánlatok közé.

Több borsodi cég is szerepel az iparági kategória győztesei között. Hogy látja miben jók a helyi vállalatok?

Minden vállalkozás esetében más-más okot látunk, az azonban elmondható, hogy ezek cégek tudatosan kezelik a munkáltatói munkájukat és az munkavállalók felé közvetített üzeneteiket; többükkel mi magunk is kapcsolatban álltunk korábbi projektjeink során, számunkra is öröm volt látni, hogy az erőfeszítéseik milyen kiemelkedő eredményt hoztak országos viszonylatban is.