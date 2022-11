Kopátsy, a szabad gondolkodó "Évente kétszer szervezzük meg a Kopátsy Klubot rangos vendégekkel. Most izgalmas időszakban vagyunk, úgyhogy különösen fontos a mai alkalom. A klub névadója Kopátsy Sándor nyugalmazott miskolci közgazdász, a kamara tiszteletbeli tagja és Szentpáli István unokája. A kamara gondozásában jött létre a Szentpáli Alapítvány, amely a Szentpáli Iskola két-három növendékét támogatja" - ismertette a pénteki rendezvényen Bihall Tamás, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke. "Kopátsy Sándor a szabad gondolkodás egyik legjobb megtestesítője. Véleménye szerint ma már nemcsak a technológia, hanem a kiművelt emberfő határozza meg egy vállalat sikerességét. Emiatt is szeretné a kamara a Miskolci Egyetemmel szorosabbra fűzni az együttműködését. Borsod-Abaúj-Zemplén megye a legnagyobb adófizető és ráadásul ipari megye, ahol a vegyipar, az autóipar, a járműipar, a feldolgozóipar és a turizmus határozza meg a gazdaságot. A munkabérek költségei egyre jelentősebbek az energiaválság okozta infláció miatt, 15-18 százalékos bérnövekedésre lehet számítani" – hangoztatta a kamarai vezető. "Tavaly hoztuk létre a Kopásty Klubot, hogy minél gyakrabban találkozzunk, kötetlenül tudjunk beszélgetni és kérdéseket feltenni. Akkor még nem tudtuk, hogy ez év végén milyen kihívások elé nézünk: háború, energiaárak emelkedése, gazdasági válság. Ahhoz, hogy ezt megoldjuk, össze kell kapaszkodnunk, de ez már máskor is sikerült. A vállalkozók biztosítják a munkahelyeket, a politikusok pedig ehhez hozzá fogják tenni mindazt, amit tudnak" - fűzte hozzá Csöbör Katalin országgyűlési képviselő, akit Katalin nap alkalmából köszöntött Marczin Eszter, a kamara sajtófőnöke.