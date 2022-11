Kifejtette: Észak-Magyarország gazdasága is nagyot lépett előre, ahol immár 270 ezer ember dolgozik, a 2010 óta keletkezett 51 ezer új munkahely ráadásul többnyire a versenyszférában jött létre – mutatott rá a pénzügyminiszter. Aláhúzta: a Sátoraljaújhelyi Dohánygyár támogatása esetén egy látszólag nagy ellentmondást kell feloldani, hiszen a dohányzás ártalmainak visszaszorítása mellett segít a kormány egy dohánytermékeket előállító üzemet. Magyarország a dohányzás ellen a fogyasztói oldalon küzd, ennek a tevékenységnek az eredményeit nemzetközi szervezetek is elismerik. Azt azonban tudomásul kell vennünk, hogy a felmérések alapján a dohányzás még sokáig velünk marad, a dohánygyártásból- és kereskedelemből pedig mi is ki szeretnénk venni a részünket – mondta. Az újhelyi dohánygyár 30 országban van jelen, a dolgozókkal, a termelőkkel és a beszállítókkal együtt 4500 embernek ad munkát és bevételt – közölte Varga Mihály.

Kinőtték a gyár területét

Füzi Csaba a Continental Dohányipari Zrt. vezérigazgatója kifejtette: a beruházás 3 évnyi munka eredménye, amely eddigi legnagyobb léptékű fejlesztésük. Utalt rá, hogy a 131 éves gyárat 1998 óta működtető tulajdonosi kör felelős és előrelátó módon már eddig is 27 milliárd forintnyi fejlesztést hajtott végre a kezdetektől, amivel Európa egyik legrugalmasabb és legtöbb dohánytermékféleséget előállító közepes méretű cége épült fel. A mostani, közel 10 milliárdos építkezés a modern technológiával kiegészülve újból komoly előrelépést jelent. Ehhez 40 százaléknyi állami segítséget kaptak. Megemlítette: 1998-ban 200 dolgozója volt, a gyárnak, ma ötszáznál is több. Bejelentette: a gyár területét kinőtték, – amennyiben a gazdasági környezet engedi – a további fejlesztésekhez már vásároltak egy telket az új ipari parkban.

Dr. Hörcsik Richárd a térség országgyűlési képviselője szerint az üzem egy kiváló példa arra, hogy elszánt magyar befektetők, a nemzeti ügyeket segítő magyar kormány az EU szigorú támogatási feltételein belül hogyan tudnak hatékonyan együttműködni és eredményesen fejleszteni.

Szamosvölgyi Péter polgármester a város Pro Urbe-díját adta át Sánta Jánosnak, a Continental Zrt. tulajdonosának. A polgármester beszédében kifejtette: a dohánygyár vezetői és tulajdonosai jó munkáltatók, látják a gép mögött az embert is. Ezt az bizonyítja, hogy térségi szinten nemcsak jó jövedelmet és korrekt munkakörülményeket biztosítanak a munkavállalóknak, de számos programot is szerveznek a számukra.