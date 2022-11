Évi 3 milliárd forintot biztosít a kormány a hamarosan elkészülő nemzeti bormarketing stratégia megvalósítására. Fiáth Attilát, a Tokaj School of Wine Business igazgatóját, nemzetközi borakadémikust ennek kapcsán kérdeztük Tokaj-Hegyaljáról, a térség boraiban rejlő üzleti lehetőségekről.

– Nemcsak Tokaj-Hegyalja kapcsán, hanem mindenhol az országban azt mondom, hogy „Export, export, export!” - emelte ki a nemzetközi borakadémikus. – Különösen abban a helyzetben, amiben most van a borágazat, hogy gyakorlatilag 16 literre csökkent az éves borfogyasztás, vagyis lassan már nullához közelít, ami nagyon szomorú. De sajnos a világon, különösen az európai országokban ez jellemző tendencia. Ez ugyanakkor azt is jelenti, hogy a csökkenő kereslet mellett elképesztő kínálat van a piacon, és nem véletlen, hogy ezt a multinacionális üzletláncok ki is használják. Tokaj ebben a versenyben úgy tudja megkülönböztetni magát külföldön, hogy Tokaj. Volt korábban egy kisebb vitám – amikor a furmintok is szóba kerültek többek között –, amiben azt mondtam, hogy a Tokaji név az egyetlen felépített magyar borbrand világszinten. Ahhoz, hogy egy másikat felépítsünk, milliárdok kellenének dollárban, vagyis ennek nincs értelme. De ha van egy ilyenünk, azt meg kell őrizni! Ilyen szempontból tehát előnyben vagyunk, mert Tokaj neve jól cseng, de arra vigyázni kell, hogy ez így is maradjon.

A borstratégiában a legnagyobb energiát az exportstratégia megalkotására helyezné a szakember.

– Azt gondolom, hogy a prémiumkategóriás száraz boroknak, illetve az aszúknak döntő részben külföldön kellene elkelniük. Legyenek ezek külföldi éttermek vagy kereskedők. Hogy ez inkább Ázsiában vagy az Egyesült Államokban legyen, azt fontos lenne felmérni.

– Amiben én most fantáziát látok, az a szuperprémium szegmens, tulajdonképpen a világ bármely részén. Ez lehet Ázsia, akár Hon Kong, Szingapúr, vagy Tokió, ahol a top Michelin-csillagos éttermekben kellene ott lennie mindenhol az aszúnak, de ugyanígy az Egyesült Államokban és az Egyesült Királyságban is. A másik, amiben fantáziát látok a prémiumkategóriás száraz Tokaji boroknál, az pedig a nyugat-európai gasztronómia, különös tekintettel a Benelux államokra. Ők nagyon kísérletezőek, nekik nagyon tetszenek az újdonságok, ott lehet létjogosultságuk ezeknek a boroknak – összegezte Fiáth Attila.