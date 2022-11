Kovács Nimród 1971-ben egy szál fürdőnadrágban, magyar menekültként érkezett Amerikába. Kalandos élete - pincérkedés, az HBO Magyarország, a UPC, a Discovery Chanel megalapítása - után végül amerikai milliomosként ment nyugdíjba, hogy jelenleg legkedvesebb elfoglaltságának, a magyar boroknak szentelje életét. November 18-án AZ ERDŐ FINOM//ŐSZ gourmet-est vendégeként csodás borokkal és izgalmas történetekkel érkezik a Végállomás bisztróba.

Életének kezdetét egy hátrány határozta meg, az akkori rendszerben nem folytathatta édesapja ügyvéd pályáját, ezért kitanulta a pincérszakmát, mely azonban az amerikai életében jó befektetésnek bizonyult, megélhetését biztosította, mely mellett tanulmányait is tudta folytatni. Idézze fel kérem pályájának ezt a korai szakaszát...

A Capuai tábor után 1972 januárjában kerültem ki az USA-ba, mint menekült. Oklahomaban találtam egy nagyon kedves magyar családot (Megyesy Jenő), akik befogadtak és lévén, hogy nem beszéltem angolul, azért az első munkahelyem egy fekete mosogatói állás volt egy helyi szállodában. A Jenő bácsival sokat beszélgettünk és boroztunk és ő avatott be az amerikaiak világába. Különösen sokat beszélgettünk az amerikai attitüdökről, a pozitív gondolkodás erejéről és az amerikai álom elérhetőségéről. Persze nekem nagyon szimpatikus volt az üzleti világ, ahogyan a cégek működtek és prosperáltak. Miután már elkezdtem beszélni egy kicsit angolul, átköltöztem a Jenő bácsi fiával Coloradoba, ahol elkezdtem dolgozni pincérként és beiratkoztam a coloradoi egyetemre. Meg szerettem volna tanulni, hogy hogy kell cégeket alapítani és menedzselni, és persze szép jövedelemre is szert tenni. Rájöttem, hogy a siker titka a kemény munka, a tanulás és egy megfelelő baráti/üzleti kör kialakítása.

A tanulmányok a reklám szakma irányába vitték és innen már csak egy lépés volt a kábeltelevíziózás. Mi jellemezte ennek a hőskorát és a további feladatokat, kihívásokat, melyekkel ismét Magyarországon találta magát?

1990-ben Londonban dolgoztam, amikor rendszeresen átjártam Magyarországra a mamámat meglátogatni és akkor ismerkedtem meg a magyar kábeles szakmával és kollégákkal, majd 1991 januárjában alakítottuk meg az első cégünket Magyarországon az HBO/Kábelkomot, aminek Miskolcon is volt egy leányvállalata.

Azt nyilatkozta korábban, hogy az ismert körülmények miatt nem volt honvágya, azonban az élet úgy hozta, hogy kedvenc hobbiját itt tudja kiteljesíteni, milyen érzésekkel tölti el ez a visszatérés?

Újra kezdtem felfedezni Magyarországot. Új barátokat fedeztem fel és rájöttem, hogy mekkora kihívás lenne újra felépíteni a magyar borok nemzetközi hírnevét. Sajnos abban az időben még mindig csak a gyenge minőségű régi rendszerből megmaradt borokat lehetett kapni. Sok külföldivel dolgoztam annak idején Magyarországon és próbáltam nekik megmagyarázni, hogy anno a magyar bor nagyon jó volt. Hála Istennek a 90- es évek közepén megjelentek biztató minőségű borok a Gere-től, Bock-tól, Gál Tibor-tól és Thummerrertől, és akkor határoztam el, hogy egyszer én is hozzá fogok járulni a magyar borok felvirágoztatásához.

A családi fotón látható helyes, ma már fiatal felnőtt gyermekei vannak, ők mivel foglalkoznak, mennyiben követték édesapjuk pályáját, léptek nyomdokaiba?

Az előző házasságomból három gyerek származik, akik már nagyok. A legidősebb fiam Tash, aki Denverben él és egy egzotikus hal akvárium cége van, ami gazdag emberek házába és irodáiba különleges tengeri hal akváriumokat telepít és üzemeltet. A lányom, Briana a férjével és a kisfiával Sky-jal egy Denverhez közeli városban lakik és egy francia internetes cégnél dolgozik komoly beosztásban. A lekisebb fiam Hunter, San Franciscoban lakik és bútorokat és lámpákat tervez.

Kérem fogalmazza meg üzleti filozófiáját, amely segítették a sikerek elérésében és melyek azok a tanulságok, amelyek a kisebb kudarcokból levonhatóak?

A legfontosabbak: Élni és élni hagyni, minőség megalkuvás nélkül, csapatban sokkal többet el lehet érni, mint szólójátékosként, legyünk hálásak azért, ami van, és ne bosszankodjuk azért, ami nincs.

Kifejtette többször, hogy nagy fantáziát lát a magyar borban annak ellenére, hogy komoly nehézségekkel küzd az ágazat a nemzetközi piacra való betörést illetően. Milyen a magyar bor véleménye szerint és melyek a potenciálok amelyek alapján előrelépés jöhet?

Jó minőséget kell tudni produkálni korrekt árért. A bor mint több más szubjektiv árucikk, lásd kozmetikumok vagy divat, csak jó story-kal adható el jól. No és remélhetőleg a türelem rózsát terem itt is.