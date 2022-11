Hogy mennyit változott a divat az évtizedek alatt, azt a karácsonyi dekoráció is jól mutatja. A legújabb trendek a fenyőfa feldíszítésében is jelentkeznek. A színek és az anyagok minden változata elérhető, de nem csupán a díszítés, maga a fa külleme is a legimpozánsabb kell hogy legyen. A tökéletes, legszebb, legformásabb példányt keresi mindenki. A mértanilag megtervezett fenyőfát. A természetnek – bár csodákat alkot – vonalzója nincsen, ezért kell az emberi beavatkozás. A plasztika.

De valóban kell?

Emlékszem gyermekkorom karácsonyfáira. Lehet, hogy imitt-amott hiányzott egy-két ág, vagy túl magas volt a panel lakásba. Ezért le kellett vágni belőle alul vagy felül. És a faragás hozzátartozott a december 24-ei programhoz. Ha mégsem lett olyan szép, akkor megoldottuk a magunk módján angyalhajjal, boával, szaloncukorral, hogy a látvány végül optimális legyen. Nekünk akkor is a legszebb volt, mint édesanyának a saját gyermeke. És biztosan jól mutatott a családi fotón, amit csak az ünnepek után tudtunk előhívatni.