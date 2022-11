Miközben a libatenyésztők naptárában a Márton-nap és a Karácsony emberemlékezet óta „piros betűs ünnepként” van jelen (az éves árualapjuk 80–90 százaléka ekkor fogy el), a libások idén nem látják okát az örömködésnek. Az 1800 embernek munkát adó, debreceni székhelyű Tranzit Cégcsoport évi 2 millió libát (ami idén csak 1,1 millió), 10 millió kacsát és 15 millió csirkét nevel és dolgoz fel a saját telepein, vágóhídjain. Szabó Ákos vezérigazgató is azzal kezdte a helyzetértékelését, hogy ismét itt a Márton-nap, de valahogy mégsem olyan az idei, mint amilyenek a korábbiak voltak.

A madárinfluenza közbeszólt

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal szakemberei szerint egyéb tényezők is hatással vannak a fogyasztói árakra. A madárinfluenza idén is hatalmas pusztítást végzett az ágazatban, amelynek következtében számos állományt fel kellett számolni, emellett az elszálló infláció és a takarmányárak emelkedése is éreztette negatív hatását, amely már a boltokban is érezhető: egyre drágább a kacsa- és a libahús. Éppen ezért a magas kockázatú megyékben mostantól ismét kötelező zártan tartani a baromfikat, amennyiben kereskedelmi célból tartják őket.

Az aszály is rontott a helyzeten

A Nébih szakemberei arról is beszámoltak, miszerint a 2022 áprilisától kezdődő járvány során 5 megyében összesen 176 magas patogenitású madárinfluenza-kitörést állapítottak meg, így 250 telepen közel 3,5 millió állat leölésére kellett sort keríteni. Mindez a hazai fogyasztói árakra is hatással van, még akkor is, ha az érintett állatok, illetve az azokból származó termékek jelentős része egyébként exportra került volna. Az elmúlt évben azonban nemcsak a madárinfluenza-járvány, hanem számos egyéb tényező járult hozzá az áremelkedéshez. Elsősorban az aszály, amely a takarmányárak jelentős növekedését idézte elő, valamint az energiaárak és az élőmunka díjazásának emelkedése is rátett az egészre egy lapáttal. A Nébih szakemberei pedig hozzátették, miszerint a háború, illetve a kedvezőtlen hatások enyhítését célzó kormányzati intézkedések is hatással vannak a fogyasztói árakra.

Nehezen lehet kapni

Ezek a hatások a liba esetében most fognak megmutatkozni Karácsonykor. Egyelőre senki nem tudja, legfeljebb gyanítja, hogy ennek milyen hatása lesz a fogyasztásra. Legvalószínűbb egy drasztikus mértékű csökkenés. Felkerestünk több miskolci kereskedőt, akik egyöntetűen azt nyilatkozták portálunknak, hogy nagyon nehezen elérhető a szárnyas húsa, illetve azt is megjegyezték, hogy nehezen kapható. Körbenéztünk, hogy átlagosan mennyiért lehet kapni az ominózus húsokból. Kacsamellhez 4600 és 9990 forint közötti kilogramm áron lehet hozzájutni, míg a kacsacombért 2649-6299 forint közötti árat kell fizetni. A libamellért 7000 és 10000 forint közötti kilónkénti árral találkozhatunk, illetve a libacomb is hasonló áron kapható.