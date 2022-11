Az ország túlnyomó részén számottevő mennyiségű csapadék hullott. Az elmúlt tíz nap csapadékösszege az ország jelentős részén 25 és 60 milliméter között alakult. Ennél kevesebb csak az északi országrészben hullott. Ez a mennyiség az utóbbi területek kivételével jóval meghaladja az ilyenkor szokásos értékeket. Az elmúlt 30 nap csapadékösszege azonban az északi, északnyugati valamint a délkeleti országrészben így is az átlag alatt alakult.

A talajoknak nem csak a felszín közeli, hanem a középső, 20-50 centiméteres rétege is telítetté vált. Néhol a mélyebb talajrétegek is telítődtek, de országszerte javult a nedvességviszony a fél-egy méteres talajrétegben, bár a Kisalföldön és az Alföld nagy részén még igen nagy a vízhiány ebben a mélységben.

Őszi vetésű szántóföldi növényeink számára is kedvezően alakult az elmúlt hetek időjárása. A legtöbb helyen fejlett, megerősödött állapotban várhatják a telet - írja az OMSZ legfrissebb agrometeorológiai elemzésében.

Bőséges csapadék

Nagyon sokat segített a most leesett eső, de az egyenletes felszívódáshoz a hó lenne e legjobb - mondta el Taskó József, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara megyei elnöke. A betakarítás befejeződött. A kukoricával is végeztek a gazdálkodók. Az őszi mélyszántás az aktuális tevékenység. A jószágokat már beterelték a karámba, az ő ellátásuk a fő feladat. A gépek karbantartása, javítása a téli hónapok feladata. Illetve a dolgozók továbbképzése. A kamara is szervez tájékoztató fórumokat ebben az időszakban - ismertette az elnök.

A folytatásban borongós, párás, késő őszi időre van kilátás lassan csökkenő hőmérséklettel. Számottevő csapadékra nem számíthatunk, de szitálás, néhol gyenge eső szombattól minden nap előfordulhat - prognosztizálja az elemzés.