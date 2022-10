Korábban már több benzinkútján is „időszakosan szüneteltette” az eladást Shell Hungary Zrt. Akkor a cég által kiadott közlemény szerint „az üzemanyagpiacon régiós szinten is tapasztalható beszűkült alapanyag-ellátás, illetve a kiugróan magas értékesítési volumenek okozta kihívásokra reagálva” hozták meg ezt a döntést. Most újabb kutakon szüneteltetik a lakossági ügyfelek számára a kiszolgálást.

Mással magyarázzák

A most kiadott közleményben – amely miskolci töltőállomást is érint – már azt írják: a szerződött céges partnereket kiszolgáló állomásokkal kapcsolatos eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy mind a vállalati ügyfelek, mind a lakossági vásárlók pozitívan fogadták az új működési modellt, mivel rövidebb idő alatt végeznek a fizetéssel, az üzemanyag ellátás pedig biztosabb lett a teljes töltőállomás-hálózaton belül.

Portálunk megkereste a József Attila utca 76. alatt található töltőállomást, ahol megerősítették, hogy november másodikától már csak euroShell üzemanyagkártyával rendelkező ügyfelek tankolhatnak náluk. (euroShell üzemanyagkártyákat jellemzően fuvarozással foglalkozó cégek használnak – a szerk.) Hozzátették: a leállás egy hónapig fog tartani.