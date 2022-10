A só az elmúlt évszázadokban birodalmakat hozott létre, így a megszerzéséért időnként háborúk is dúltak. Ez az egyetlen olyan ásvány, amelyet ételeink ízesítésre használunk. Népmesénkből is tudjuk, hogy az emberek nagyon szeretik, hiszen nélküle az étel is ízetlen lenne.

– Nagyon szeretjük az erdélyi sót, mert a bányászott sót egészségesebbnek tartjuk a férjemmel együtt, mint a tengeri sókat, mert az előbbiek a bányákban még akkor keletkeztek, amikor nem volt környezetszennyezés – nyilatkozta Tóth-Szabó Nikolett az egyik miskolci bevásárlóközpont előtt. - Legutóbb olyan drágának találtam, hogy nem vettem meg, azóta pedig 700 forintért kaptam meg kilóját - tette hozzá.

– Még szerencse, hogy a szívem miatt leszoktam a sok sóról – mondta Lizák Jánosné, aki azt is hozzátette, hogy már nem csodálkozik a dráguláson. Míg 2018 szeptemberében egy kilogramm asztali só 99 forintba került, addig 4 év alatt – szeptembertől szeptemberig – a só ára kilónként 206 forint lett – ezt mutatja a KSH egyes termékek havi fogyasztói átlagárát listázó összesítése. Vagyis több mint 100 százalékos a drágulás, miközben ebben az összesítésben a drágább sók, mint például a tengeri, nincsenek benne. A parajdi étkezési sóért ma 600-700 forintot is elkérnek a kereskedők, míg 4 évvel ezelőtt ugyanezért az Erdélyben bányászott sóért 350-370 forintot kellett csak fizetni.

Ukrajna legnagyobb sóbányájának leállása kihatással van a magyarországi sóhelyzetre is, tekintve hogy itthon jelenleg nincs sóbányászat, így ebből a termékből jelentős behozatalra szorulunk. Az általunk megkérdezett szakértők szerint tartós készlethiányra azonban nem kell számítani, ugyanis többféle só is elérhető a nemzetközi piacokon, és érkeznek szállítmányok többek között a parajdi bányából, Lengyelországból és Ausztriából is. Azonban további drágulásra még számítani lehet.

Nem kell pánikolni

A háború miatt valóban voltak kisebb fennakadások, azonban áruhiányról nem beszélhetünk. Erről Valler Zoltán, a Kispatak2000 Kft. ügyvezetője nyilatkozott szerkesztőségünknek. Az élelmiszerek nagykereskedelmével is foglalkozó sárospataki cég vezetője megerősítette, hogy „az ukrajnai bánya bezárása, ahonnan korábban az importőrön keresztül a sót vásároltuk bezárt, ezért jelenleg Fehéroroszországból és Szerbiából vásárol sót a behozatallal foglalkozó cég”.

Valler Zoltán azt is elmondta, hogy valóban duplázódott a só ára az elmúlt időszakban.

– Itt egyáltalán nem biztos, hogy magának az ásványi anyagnak az árára kell gondolni az emelkedés hátterében, hanem a szállítási költségek hatalmasra nőttek az elmúlt négy év alatt. Vagyis ezeknek a költségeknek az emelkedése nagymértékben hozzájárult a mostani dráguláshoz” – tette hozzá.

– A közepes árfekvésű sókat keresik leginkább, attól függ, hogy ki, melyiket szereti, és mire akarja használni – nyilatkozta Tóth László, az Unió Coop vezérigazgatója szerkesztőségünknek. – Többféle sót értékesítünk, és több beszállítónk is van, így teljesen felesleges tartalékolni, mert só folyamatosan lesz – tette hozzá a szakember, aki egyben a Bokik alelnöke is.