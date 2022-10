A hernádszurdoki önkormányzat kicsiben foglalkozik méztermeléssel, mindössze nyolc méhcsalád gyűjti a mézet náluk, amelyet a településen értékesítenek.

– Napraforgóméz egyáltalán nem volt, és az akácméz is sokkal kevesebb – árulta el Gyermán János polgármester. – Tavaly is nagy volt a méhpusztulás, most is ettől tartok – tette hozzá a jövőt illetően.