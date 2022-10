Az elmúlt hét száraz és enyhe időjárása kedvező körülményeket teremtett a mezőgazdasági munkákhoz. E közben a talaj is kellően nedves mind a repce fejlődéséhez, mind a kalászosok vetéséhez. A folytatás is jó időt ígér: marad a nagyrészt száraz, enyhe, fagymentes idő, csütörtöktől kezdődően alacsonyabb hőmérséklettel.

Tört része termett

Az elmúlt egy hét során az ország döntő részén egyáltalán nem hullott csapadék, csak néhol fordult elő kisebb zápor. Jelentős eső utoljára szeptember utolsó és október első napján esett. Azonban a csapadékos szeptember miatt az elmúlt 30 nap csapadékösszege még így is meghaladja az ilyenkor szokásos értéket az ország nagy részén. A talajok felszín közeli rétege az elmúlt napokban száradt, de így is kellően nedves, sőt az Alföld középső tájainak kivételével a felső fél méteres talajréteg is közel telített. A mélyebb rétegekben még bőven van hely az őszi és téli csapadék számára - írta az OMSZ agrometeorológiai elemzésében.

- A megyében van ahol a betakarítás végén járnak és van ahol - Szendrő, Putnok környékén - most kezdik a silózás után maradt kukorica betakarítását - mondta el Taskó József a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara megyei elnöke. A megye déli területein egy száz hektáros területről hat vagon jött le, ami mélyen alatta van a sokéves átlagnak. Nálunk a 200 hektáros területből 130 hektárt lesilóztunk, a maradékról 22 vagon jött le, ami 30 mázsa/hektáros teljesítménynek felel meg. Átlagos években ez az érték 70 és 100 mázsa között van - fejtette ki a szakember. A fuzárium is okoz gondot a minőségben, de az eltörpül a szárazság miatti veszteség mellett - tette hozzá.

A talajelőkészítés, műtrágyázás őszi búza vetése már 60-70 százalékban készen van, az őszi szántás, talajelőkészítés van még hátra az idei mezőgazdasági munkákból - összegezte a megyei elnök.