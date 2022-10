Igencsak kedvelt turisztikai célpont volt ebben az évben a külföldi vendégek számára Magyarország, derült ki a Központi Statisztikai Hivatal adataiból. A számokból kiolvasható, hogy januártól augusztusig 200 százalékkal több külföldi érkezett hazánkba és foglaltak szállást, mint az előző, coviddal terhelt évben. Csak az augusztusi adatok pedig azt mutatják, hogy 60 százalékkal több külhoni turista foglalt szállás Magyarországon, mint 2021 augusztusában. A legnépszerűbb turisztikai régió a Budapest–Közép-Duna-vidék volt, ahol a külföldivendég-éjszakák 46 százalékát regisztrálták.

Turisztikai szakemberek szerint a jövőre nézve kockázatot jelent, hogy számos európai országban az infláció érdemben meghaladja a bérnövekedést, így a megélhetési költségek emelkedése fékezheti a kilábalóban lévő nemzetközi turizmust. Emellett a belföldi turizmus dinamikáját a rezsiköltségek emelkedése törheti meg. A belföldi turizmus helyreállását a magyar háztartások jelentősen magasabb külföldi utazási hajlandósága is fékezheti, sőt az őszi szezon kilátásait az őszi iskolai szünet elhalasztása ronthatja.

A szálláshely-szolgáltatók számára messze a legnagyobb kockázat az energiaköltségek elszállása, így a nem kellően hatékony energiaintenzitású szálláshelyek komoly versenyhátrányba kerülhetnek, vélekednek a szakemberek.

Elmaradtak

Megyénk közel sem volt annyira közkedvelt az elmúlt hónapokban a külföldiek körében, mint Budapest környéke, tudtuk meg Bágyi Pétertől, a BOKIK Idegenforgalmi és Vendéglátóipari Osztályának elnökétől. Budapest azonban kiugró adatokkal büszkélkedhet, ott visszaállt a régi rend a külföldi turistákat illetően.

– Ott bizony tapsoltak a szállásadók, hogy visszatértek a vendégek. A mi régiónk is sok külföldit várt a nyáron, és várunk még most is, de sajnos nem volt magas a számuk. Megyénkbe 2020 előtt Szlovákiából és Lengyelországból érkezett a legtöbb vendég. Ők nagyon kedvelik a termálfürdőinket, és a legtöbben főleg emiatt jöttek hozzánk. Sárospatak összes szálláshelyére jellemző volt, hogy az idén elmaradtak a környező országok turistái. Valószínűleg a háborús helyzettől féltek, és mivel bizonytalanná vált a világ, spórolásba kezdtek. A járvány előtti számokat semmiképpen nem tudta hozni térségünk – állapította meg a szakember.

Hozzátette: 2019 turisztikai szempontból csúcsév volt. Akkor még senki nem gondolt a covidra, nem gondolt a háborúra, a válságra. A külföldi vendégek imádták Miskolctapolcát, Mezőkövesdet és Sárospatakot is a meleg vizes fürdők miatt. 2020 már torz év volt a lezárások miatt. Akkor a Balaton szakított nagyot, mert mindenki ki volt éhezve a nyaralásra, és nagyon sokan a magyar tengerhez vágytak. 2021-ben tavasszal nyitottak újra a szállodák a covid után. Akkor a belföldi kereslet miatt már megjelentek a külföldiek is. Az idén pedig azt remélték a szállásadók, hogy visszaáll a régi rend. Azonban a háború és az euróválság visszatartotta a vendégeket.

– Reménykedünk azért, hogy a következő években visszatérhet a járvány előtti forgalom, de az a baj, hogy a recesszió nemcsak hazánkat érinti, hanem a környező országokat is. Még optimistán sem tudom azt mondani, hogy jövőre elérjük a 2019-es szintet – fogalmazott Bágyi Péter.