Az elmúlt héten folytatódott a száraz és enyhe időjárás, mely most kedvező körülményeket teremtett a mezőgazdasági munkákhoz, különösen a hétvégi áztató esővel kiegészítve - írja elemzésében az OMSZ.

Ésszerűsítés, szűkítés

– A hétvégi eső felénk alig éreztette hatását. Jó, ha 1,5 milliméter esett – mondta el Taskó József, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara megyei elnöke. Dél-Borsodban a kukorica aratásának végén járnak, de északabbra, például Szendrő környékén csak múlt hét végén kezdtek bele – tudtuk meg.

Taskó József, A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) Borsod-Abaúj-Zemplén megyei elnöke | Fotós: Bujdos Tibor

A gazdálkodást a kedvezőtlen időjárás, az aszály mellett súlyosan érintette az üzemanyag, a vetőmag, a műtrágya árának emelkedése, alaposan feladva a leckét a gazdáknak a jövőt illetően. A számítások szerint míg korábban 300 ezer forintban jött ki egy hektár megművelése, a mostani árszint mellett ez eléri a 700 ezer forintot.

– Az őszi műtrágyázást, aki tehette - mert például korábban vette meg a hozzávalót – elvégezte, de a tavaszi fejtrágyázás már sok esetben kétséges – fejtette ki a szakember. – A talajmunkáknál lehet spórolni kicsit egy-két munkaműveletet kihagyva. Természetesen a mennyiség és a minőség is megsínyli a spórolást, tehát jól át kell gondolni a tennivalókat. A modern vetőgépeknél már négy műveletet is tud egy gép, ezekkel csökkenthető az üzemanyagfelhasználás. Vagy a mélykultivátor, amelynél tárcsa, lazító kapa, egyengető tárcsa, tömörítő henger foglal helyet egy sorban, leegyszerűsíti a munkafolyamatot. Ismeretesek még olyan modern talajművelési technológiák, amelyek kevesebb művelet alkalmaznak, ezek is előtérbe kerülnek most – ismertette Taskó József.

Az állattenyésztést a takarmányhiány és a párhuzamosan jelentkező drágaság, ami súlyos teher, hiába a silózott takarmány, de a szálas szénát például nem pótolja semmi. Néhányan az állomány eladása vagy levágása mellett döntenek a rendkívül nehéz tűnő helyzetben - jelezte a megyei elnök.