- Kicsi koszorút keresek – mondta Nagyné Polcz Mária, aki azért jött ki a Búza téri piacra, hogy ne az utolsó héten, az addigra még drágább virágdíszek közül kelljen majd választania. - A kertben ültettünk sok krizantémot, minden évben így oldjuk meg a sír díszítését. Erről Somossy Ferenc nyilatkozott, aki feleségével együtt nézegette a koszorúkat. - Az unokám szokott készíteni sírcsokrokat, nagyon jó kézügyessége van, már vettem neki hozzá alapanyagokat, és szárítottunk hozzá virágokat is, de természetesen a koszorúkellékek ára is drágább lett, mint tavaly! - tette hozzá Somossy Ferencné. -Egy szál virág, és egy mécses, idén így megyek a sírokhoz! - mondta Szakál Józsefné, aki szerint nem a pénzköltés a fontos, hanem az emlékezés.

Sok kicsi

Az általunk megkérdezett árusok azt mondták, hogy szinte minden koszorú-alapanyag drágult, legyen szó fáról, drótról vagy művirágról, az élőfenyő gallyakról nem is beszélve. - Átlagosan 30 százalékkal mentek fel az árak, de akad olyan alapanyag is, ami a tavalyihoz képest kétszer annyiba kerül – nyilatkozta egy Búza téri virágárus, aki azt kérte, ne írjuk le a nevét. Kisebb koszorúkat készítenek, olcsóbban, erre készülnek.

Importból olcsóbb

- A külföldről behozott cserepes virágok árai megdöbbentő módon nem változtak, sőt, olcsóbbak mint tavaly – nyilatkozta Alsó-Antal Orsolya, a Virágcentrum cégvezetője. - Ez csak amiatt van, mert kisebb a kereslet, miután az ukrán és az orosz piac, amelyik eddig nagy felvevő volt, már jórészt nem rendel – tette hozzá. - A növényeket már hónapokkal ezelőtt el kellett ültetni, és mivel ez a két nagy szereplő kiesett, azért kisebb a kereslet, így a cserepes virágok ára alacsonyabb lett, mint tavaly. A vágott virágoknál ez már nem érzékelhető annyira, mert ebben a szektorban gyorsabban lehet reagálni a változásokra, így ezeknek az ára hozzávetőleg ugyanolyan, mint tavaly volt. Ugyanakkor a magyar termelők áruja – például az árvácska –, körülbelül 30-40 százalékkal drágább, mint tavaly.

Lélektani határ

Az ünnepi dekorációk készítésével is foglalkozó vállalkozás a koszorúkat saját műhelyében készíti. - Valószínűleg lesz itt is áremelkedés, hiszen a külföldről behozott alapanyagok is több mint 20 százalékkal drágultak, de mindenképpen próbálunk korrektek maradni, ugyanakkor a villamos energia ára négyszerese lett, a gázt meg még nem is mertük bekapcsolni! - foglalta össze a helyzetet Alsó-Antal Orsolya, a cég tulajdonosa. - Próbálunk mindenféle akciót kitalálni, főleg a cserepes virágoknál, hogy becsalogassuk a vevőket, az árazásnál pedig arra figyelünk, hogy van egy lélektani határ...