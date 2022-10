A mezőgazdaságot súlyosan érintő zord időjárás, aszály mellett az üzemanyag, a vetőmag és a műtrágya árának emelkedése tovább súlyosbította a helyzetet. A piaci árak soha nem látott mértékű emelkedésének végét megjósolni szinte lehetetlen. Illetve lehet, úgy, ahogy az egyik kereskedő fogalmazta meg: ha bejön az Európa-szerte prognosztizált recesszió, a munkahelyek megszűnésével, megszűnik a fizetőképes kereslet és bezuhannak a fogyasztói árak is.

Az már most is működik, hogy tapasztalt, számolni tudó kereskedő nem emel árat ész nélkül, mert ha átüti a lélektani határt, a nyakán marad a portéka. És forgalom nélkül a magas profitnak is annyi.

A jóstehetség mellett nem elhanyagolható szerepe lesz a mostani helyzetben a speciális szaktudásnak, a kreatív, rugalmas hozzáállásnak, az időben hozott döntéseknek.

A mezőgazdaságban talán az átlagnál is több a rizikó-faktor, kiszámíthatatlan tényező. Ám végső érvnek ott marad a tény: enni kell.