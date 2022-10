A szüret még javában tart, a szamorodnihoz és az aszú alapborhoz szükséges magasabb cukortartalommal rendelkező szőlőket mostanában szüretelik- mondta Rábai László, a Grand Tokaj vezérigazgatója. Az aszúszemek felvásárlása még csak most kezdődik A cégnek van hatvan hektár szőlőültetvénye, aminek a termését természetesen feldolgozzák, de további hatszáz hektárról vásárolnak föl Tokaj-hegyaljai termelőktől. Ezek a szőlősgazdák nagyrészt eladják a termést, de néhányan készítenek saját bort is, amelyet értékesítenek.

Forró és száraz volt a nyár

A szőlő minősége nem csak a termelő munkáját dicséri, hiszen nagyban függ az időjárástól, az adott évjárattól – emelte ki a vezérigazgató. Az ültetvény ellenőrök feladata, hogy a különböző érési szakaszokban megvizsgálják a termést, mert fontos, hogy a gyümölcs minősége az elvártnak megfeleljen. A szüret kezdetekor elsősorban száraz bor alapanyagnak veszik a szőlőt, később a félédes következik, majd a szüret vége felé az édes bornak való szőlő zárja a sort. Mivel még nincs vége a szezonnak, ezért most még nem lehet összefoglaló véleményt alkotni az idei szőlő termésről, de néhány befolyásoló tényező már most is látszik – említette Rábai László.

Hozzátette: a 2022-es év elég nehéznek bizonyult. A nyár aszályos volt, Tokaj-hegyalján ez még erősebben látszott talán, mint más borvidékeken. Nagyon hiányzott a csapadék, szenvedett a szőlő a tőkén. Ősszel érkezett meg az eső, ami a nyárból hiányzott, ez viszont már nem jókor érkezett, mert megnehezítette a szüretet. Ugyanis a szőlőnek ebben a fázisában már nem kellene ennyi csapadék. Tisztességes évjárat lesz, de biztosan nem kiemelkedő – jegyezte meg a szakember. Ez elsősorban a száraz és forró nyárnak tudható be, hiszen a szőlő nem tudott megfelelően fejlődni. Az őszi túl sok eső azonban a már megérett gyümölcs beltartalmának nem tett jót. Az aszúsodás még hátra van, ha az elkövetkező két hétben szép napos idő lesz, akkor még szép aszú szemek is várhatók – vélekedett Rábai László.

Több a bor, mint aki issza

Kétségkívül külföldön, ha valaki Magyarországot említi, akkor leginkább a Tokaji borvidék lesz ismerős számára, az a legismertebb határainkon túl. Marketing és kommunikáció nélkül azonban a legjobb bor sem tud célba érni – hangsúlyozta a vezérigazgató. Az utóbbi években csökkent a borfogyasztás hazánkban, de ez igaz egész Európára, viszont túltermelés van. Mivel ilyen széles a kínálat, ezért szüksége van a marketing valamelyik intenzív formájára még a tokaji bornak is.

Fehér, száraz és buborékos

A tokaji termék piramis csúcsán az aszú áll, de keveset fogyasztanak belőle az emberek Magyarországon. Hazánkban a vörös bor fogyasztása az utóbbi években csökkenőben van, a fehér boroké kicsit növekvőben. A rosé népszerűsége az utóbbi években nagy volt, most stagnál és inkább a buborékos, vagyis a gyöngyöző- és habzó borok, pezsgők kerültek előtérbe. Az édes borokat kevésbé fogyasztják az emberek, ami erősen összefügg a gasztronómiai trendekkel és az egészséges életmód terjedésével – vélekedett a szakember.

A kisebb kapacitással rendelkező családi borászatok tudnak olyan különleges, egyedi borokat előállítani, pár ezer palackos tételeket, ami a kuriózum irányába mutat – mondta a Rábai László. Ugyanakkor a közepes és nagy üzemek komolyabb volumenben sztenderd minőséget biztosítanak. Mindegyik szereplőre szükség van a piacon – tette hozzá.