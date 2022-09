- A július, augusztus nálunk mindig egyforma és ez alól az idei év sem volt kivétel. Ugyanolyan sokan jöttek, mint tavaly. Elsősorban belföldi vendégeink vannak, de sokan érkeznek Szlovákiából, Lengyelországból, sőt oroszok és ukránok is jönnek – mondta Kilián György, a Hotel Kitty Kft. ügyvezetője. - A forgalmat nem befolyásolta, hogy felújítások folynak a parkban, mert a Barlangfürdő miatt választották Miskolctapolcát, csak néhány vendég panaszkodott a parkfelújítás miatt. Ennek a hatását talán inkább csak jövőre fogjuk érezni. Az Ellipsumot pedig sok magyar még nem ismeri, vagy be sem megy oda. Viszont a szlovákok nagyon szeretik. Ami komolyabb gond, az inkább az általános áremelkedés. Tizennégy éve működünk és az éttermünk már egy ideje nem gazdaságos, ezért azt be kell zárnunk. Nem tudjuk finanszírozni se az ételek alapanyagárát, se a munkabéreket. A rezsinek pedig még nem látjuk, hogy mi lesz a vége. Egyelőre nem kaptuk meg azokat a számlákat, amelyek már a magasabb összeget tartalmazzák. Szeptemberben még valamennyire van mozgás, de őszre csökken mindig a vendégszám. Egyelőre nem tudjuk, hogy mit várjunk, mert hallottuk, hogy több vendégház bezár a környéken. Ez nálunk forgalomnövekedést hozhat, hogyha mi talpon tudunk maradni. Azonban egyelőre úgy látjuk, hogy nagyon kevés a foglalás.

Átállnak villanyfűtésre

A vendégek magas rezsiköltségei miatt kevesebb foglalásra számítanak egy vendégházban.

- Az elmúlt hat-nyolc évben majdnem teljes kihasználtsággal tudtunk működni júliusban, augusztusban. Ez idén is így volt, jellemzően 4-5 éjszakára érkeztek foglalások. A park rendezetlenségéről belföldi vendégeink nem tudtak, így az nem befolyásolta a szándékaikat – osztotta meg az olvasókkal Sárkány Gábor, a Sárkány Apartman és Vendégház Miskolctapolca tulajdonosa. - Az Ellipsumot viszont egyre többen kedvelik. Az akciók nagyon vonzóak, bár a kombinált jegy csalódás, mert a tapolcai strandon már nem találnak semmi pluszt a fürdőkomplexumhoz képest. Inkább a fűtési szezon kezdetétől, az október végétől húsvétig terjedő időszak nálunk a problémás. Ebben az évben arra számítunk, hogy a magas rezsiköltségek miatt még annyi vendég sem lesz, mint a korábbi években. Mi is túllépjük a rezsi-csökkentett, kedvezményes keretet, ezért igyekszünk áttérni a villannyal működő légkondicionálókra, amelyeket ma már fűtésre is lehet használni. Ezentúl a vizet is villanyárammal fogjuk melegíteni.

Csak a tehetősek jönnek

Egy kisebb panzió vezetője még borúsabban látja a helyzetet.

- Tapasztalatunk szerint most már csak a nagypénzű vendégeink engedhetik meg maguknak, hogy eljöjjenek hozzánk. Látható, hogy az ősz és a tél még tragikusabban alakul majd. Szerintem 90 százalékban mindenki be fog zárni az elszabadult árak miatt – vélekedett Kalinka István, az Aphrodite Panzió vezetője. – A forgalom tekintetében az Ellipsum jelenléte semmit nem befolyásol. Viszont arra panaszkodnak a vendégek, hogy a parkban nem tudják megközelíteni a büfésort az elhúzódó felújítások miatt. Annak ellenére, hogy az ország más vidékein a fürdők környékén a panziók mind tele vannak, a megyére ez nem jellemző. A járvány és a háború teljesen elapasztotta a külföldi turizmust. Akik még jönnek, azok a volt szocialista országokból érkeznek. Nyugat-Európából senki, pedig Egerig még elmennek. Szerintem a városvezetésnek sürgősen turisztikai stratégiát kellene váltani.