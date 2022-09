Zöldmezős beruházás megvalósítására alkalmas telket vásárolt, ezzel növelte jelenlétét a Sátoraljaújhelyi Ipari Parkban a hazai dohányipar meghatározó szereplője, a Continental Dohányipari Csoport. A tranzakció nyomán a sátoraljaújhelyi dohánygyárat is tulajdonló társaság immár mintegy 2,7 hektárnyi terület felett diszponál az Ipari Park területén. Az erről szóló közleményben azt is írják: a Continental Dohányipari Csoport bérlőként már a mostani telekvásárlást megelőzően is jelen volt a Sátoraljaújhelyi Ipari Parkban, ugyanis a társaságot 2022 júliusában nyertesként hirdette ki a sátoraljaújhelyi önkormányzat egy, az Ipari Parkban található logisztikai csarnok 5 éves bérbeadási konstrukciójára vonatkozó pályázaton.

A telekvásárlás nyomán ez a jelenlét tovább erősödik.

A terjeszkedés egyúttal a több mint 25 éves múltra visszatekintő cégcsoport fejlődésének újabb mérföldköveként is tekinthető, amelyet az elmúlt években többek között a sátoraljaújhelyi dohánygyár technológiai modernizációja, illetve termelési kapacitásának és munkavállalói létszámának növekedése fémjelzett, egyre növekvő gazdasági eredményesség elérése mellett.

„Az Ipari Park, amellett, hogy közvetett módon jelentősen támogatja Sátoraljaújhely fejlődését és ösztönzi a helyi foglalkoztatást, teljes infrastrukturális ellátottságot és logisztikai kapcsolódási lehetőségeket biztosít. Ezek olyan attribútumok, amelyek számunkra is különösen vonzóvá tették a területet. A zöldmezős beruházás megvalósítása a tervezési fázist, valamint a jelenlegi, bizonytalan piaci helyzet nyomán kialakult költségszintek normalizálódását követően indulhat meg” – mondta el a beruházás kapcsán Füzi Csaba, a Continental Dohányipari Zrt. vezérigazgatója.