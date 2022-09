Generációváltást is megélt már a hét éve alakult Szemerey-Plus Zrt.

- Az évek alatt gépjárműparkunk elérte a 130 darabot és immáron több mint 200 családnak biztosítunk megélhetést a mindennapokban. Szolgátatásunkat prémium minőségben végezzük, sikeres teljesítéseink 99,81 százalékosak, amely teljesen egyedülálló a mai fuvarozási szakmában - mondta el Szemerey Péter vezérigazgató Miskolcon, annak apropóján, hogy vállalkozásuk eredményesen szerepelt a kormány által kiírt európai uniós pályázaton és összességében 383 834 000 forint vissza nem térítendő támogatásban részesült.

Megtudtuk többek között, hogy hangsúlyt fektetnek a környezetkímélésre, gépjárműparkjuk átlagéletkora 1,5 év. A fejlesztési projekt keretében, a szolgáltatások minőségének javítása érdekében 65 Thermo King típusú hűtőaggregátort szereztek be valamint ö Linde típusú targoncát, amely a logisztikát hívatott megkönnyíteni. A digitalizáció felé történő nyitás fontos eleme a most beszerzett CLGO Logisztikai Keretrendszer, mely működtetéséhez további 25 darab laptopot is vásároltak.

A sajtótájékoztatón részt vett Csöbör Katalin országgyűlési képviselő és Bihall Tamás a BOKIK elnöke.

Az országgyűlési képviselő beszédében kiemelte: a cég nem csak berobbant a fuvarozási piacra, de meghatározó szereplőjévé nőtte ki magát, és az különösen örvendetes, hogy itt maradtak Miskolcon.