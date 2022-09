A Miskolc önkormányzata által kiírt felhívásban az is olvasható, hogy a kiíró a nyertes pályázó által végzett üzemeltetési tevékenységért ellenszolgáltatást nem fizet, a nyertes pályázó üzemeltetéssel kapcsolatos költségeit nem téríti meg. A győztes ugyanakkor hasznosíthatja az önkormányzati közterületet, és az ezzel összefüggő díjbevétel is őt illeti meg, egyben vállalja a üzemeltetéséhez kapcsolódó valamennyi működési kockázatot is.

A bírálat során a pályázó referenciamunkáit, a teljesítéshez rendelkezésre álló személyi és tárgyi feltételek is figyelembe veszik. Előnyt jelenthet például az, ha családi és gyermekközpontú kísérőprogramok megszervezését is vállalja. A pályázat beérkezési határideje 2022. október 5. 12.00 óra.

További részletek a pályázatról itt olvashatók.