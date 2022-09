A múlt hét második felében kiadós csapadék érkezett főleg az északkeleti és délkeleti országrészbe. A kukoricán ez az eső már nem segített, vegetációs időszaka a végén jár, de például a cukorrépának és az őszi érésű gyümölcsöknek még nagyon sokat számított. Az elvetett őszi káposztarepce vegetációs ciklusa pedig most indult, így minden csepp esőre nagy szüksége van. Az előttünk álló héten csütörtökig melegszik az idő, a kezdeti száraz napokat a hét második felében újra csapadékos napok követik, a hét legvégére pedig jelentős lehűlés valószínű - írja az OMSZ legfrissebb agrometeorológiai elemzésében.

Későn jött csapadék

Az elmúlt hét első felében elszórtan alakultak ki záporok az országban, majd csütörtökön hidegfront érkezett hazánk fölé, melynek mentén főleg északon, északkeleten és délen alakultak ki heves záporok, zivatarok. Átmeneti szünet után péntek éjjel újabb csapadékzóna alakult ki, mely északkeleten és délkeleten okozott kiadós csapadékot.

Szombaton napközben és vasárnap többfelé voltak újabb záporok, zivatarok, de már nem adtak nagy terültre jelentős csapadékot. Az elmúlt öt nap alatt az ország jelentős részén 10 millimétert meghaladó csapadék hullott, sőt északkeleten és délkeleten nagy területen 40-50 millimétert meghaladó mennyiség esett.

– A környezetünkben most lehullott csapadék hatása már érezhető, a talaj felső rétegét megáztatta - mondta el Taskó József a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara megyei elnöke. Mezőcsát környékén például péntek reggel több mint 40 milliméter csapadék hullott, de szombaton is mértek 13 millimétert, ráadásul mindez nem egyszerre hanem áztató eső formájában hullott. Ez nagyban segíti a talajelőkészítő munkák elvégzését és hasznos az elvetett repce szempontjából is - fejetette ki a szakember.

A megyében a napraforgó termés eredmények a kevésbé homokos területeken 15 mázsa körül alakul hektáronként, mely mintegy fele a szokásosnak - tette hozzá. Az országban a napraforgót sok helyen már betakarították, bár az elmúlt esős napok ennek nem kedveztek. A kukorica a viaszérés – teljes érés fenológiai fázisában jár, ahol a nyáron nem silózták le.

Egy-egy cső növényenként

Nyugaton, délnyugaton, ahol a nyár első felében még aránylag kedvező volt a talajnedvesség, nem annyira rossz a helyzet, mint a keleti országrészben. Errefelé nagy területen egyáltalán nincs termés. Miskolc térségében nem minden táblában, de többnyire egy-egy cső van a növényeken. Ezek azonban jellemzően rövidek és hiányosan berakódottak. Az elmúlt napokban érkezett csapadék sok tekintetben életmentő volt, bár a napraforgónak és a kukoricánk már nem számított. A frissen elvetett repce kelését azonban lehetővé tette és a kiégett legelők is újrazöldülnek.Az előttünk álló héten változékony, kora őszi időre van kilátás. A keddi száraz idő után szerdán északkeleten, majd csütörtöktől a hét legvégéig már országszerte várható eső, zápor, helyenként zivatar is. Összességében a héten nagy területen várható újabb 10 millimétert meghaladó csapadékösszeg, sőt a jelenlegi számítások szerint délnyugaton ettől több is hullhat.

Napokig tarthat a lehülés

A talaj nedvességtartalma kezdetben kissé csökken, a hét második felében viszont újra növekszik. Szerdán és csütörtökön a délnyugati, vasárnap már a nyugati, északnyugati szél erősödik meg nagy területen. Csütörtökig melegszik az idő, akkor 25-30 fok között várható a csúcsérték, majd a hét végére erős és napokig tartó lehűlés valószínű - írja az elemzés.