Zökkenőmentes ügyintézés

Az MVM Zrt. Dózsa György úti ügyfélszolgálati irodájánál kint egyáltalán nem állt a sor, bent tele volt várakozókkal az előtér. Itt is azt tapasztaltuk, hogy a sorszám birtokában nagyon gyorsan haladt az ügyintézés. Egy távozó ügyfél arról tájékoztatott, hogy kevesebb, mint fél óra volt, amelyet ott töltött és az ügyét sikeresen elintézte. Egy fiatalember pedig elmondta, hogy ő előző este 11 órakor diktálta be az óra állását telefonon, amely zökkenőmentes volt, most azért kellett eljönnie, mert olyan jellegű problémája van, amelyet csak személyesen lehet intézni az ügyfélszolgálaton.

Nem érheti hátrány az ügyfelet

Azt érdemes tudni, hogy a rendkívüli diktálás nem kötelező, és hogy a kedvezményes kereten belül fogyasztó ügyfeleknek nem is érdemes mérőállást rögzíteni a rendkívüli időszakban. Amennyiben az ügyfél augusztus 15-éig nem küldi el az aktuális mérőóraállást, nem érheti hátrány, ebben az esetben becsült érték alapján számlamegosztás történik.